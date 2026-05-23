FK Partizan - Radnik Surdulica: 15.00
PARTIZAN - RADNIK: Vrlo emotivno u Humskoj! Bibras Natho igra poslednju utakmicu u crno-belom dresu! /POZNATI SASTAVI/
Danas od 15 sati na programu je utakmica poslednjeg 37. kola Super lige Srbije između Partizana i Radnika iz Surdulice.
Kako je saopštio Partizan, navijači će moći da uđu bez karte na stadion u Humskoj.
Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 1, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
Ovo će biti poslednja utakmica kapitena Bibarsa Natha, koji je odlučio da stavi tačku na bogatu karijeru.
Partizan: Krunić - Roganović, Simić, Milić, Đurđević - Zdjelar, Dragojević - Natho, B. Kostić, Vukotić - Trifunović.
Radnik: Samurović - Gašić, Abubakar, Tremule, Filipović - Popović, Rašković, Lakić, Stojanović, Duronjić - Bogdanović.
