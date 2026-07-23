ITALIJA GROZNIČAVO TRAŽI SELEKTORA: Gvardiola ih odbio, Maldini zvao Anćelotija...
U kompletnom sastavu, na čelu sa predsednikom Đovanijem Malagom, te tehnčkim direktorom Paolom Maldinijem i njegovim prvim saradnikom Leonardom, glavna tema je bila goruće pitanje - ko će biti novi selektor.
Novost je da je upućen poziv aktuelnom selektoru Brazila Karlu Ančelotiju, i pre nego što se Gvardiola pojavio kao "prvi pik".
"Gvardiola? Ne možemo dati nikakve vesti, ali da, identifikovali ste jednu od meta. Razgovarali smo i sa Anćelotijem. Činilo se ispravnim da počnemo sa najboljima na svetu, ali moramo pre svega da proverimo da li su uopšte dostupni u ovom trenutku. Idealno bi bilo da ove nedelje imenujemo trenera, ali bi bilo još bolje da sačekamo osobu koju zaista želimo. Žurimo, ali u sebi se ne žurimo mnogo", rekao je Maldini.
Maldiniju je poveren prvi i najvažniji zadatak u ovoj fazi vraćanja "azura" na staze slave - da pronađe pravog selektora.
"Osećam veliku odgovornost i pritisak. Ovo je ambiciozan projekat. To je poziv na oružje. Kada Italija pozove, teško je reći ne. Nisam bio svestan početnih poteškoća, ali sam osetio mogućnost uspeha i spremnost svih da učestvuju u obnovi. To je bilo ključno za izbor, kao i ubedljiv pristup predsednika Malaga. Uložio sam svu svoju energiju da ubedim Lea. Delimo potpuno iste vrednosti i međusobno poštovanje. Na našem sastanku i predstavnici Serije A su izrazili potpunu spremnost da prihvate naše sportske projekte".