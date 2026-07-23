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U kompletnom sastavu, na čelu sa predsednikom Đovanijem Malagom, te tehnčkim direktorom Paolom Maldinijem i njegovim prvim saradnikom Leonardom, glavna tema je bila goruće pitanje - ko će biti novi selektor.

1/5 Vidi galeriju Edin Džeko na meču Bosna i Hercegovina - Italija Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Novost je da je upućen poziv aktuelnom selektoru Brazila Karlu Ančelotiju, i pre nego što se Gvardiola pojavio kao "prvi pik".

"Gvardiola? Ne možemo dati nikakve vesti, ali da, identifikovali ste jednu od meta. Razgovarali smo i sa Anćelotijem. Činilo se ispravnim da počnemo sa najboljima na svetu, ali moramo pre svega da proverimo da li su uopšte dostupni u ovom trenutku. Idealno bi bilo da ove nedelje imenujemo trenera, ali bi bilo još bolje da sačekamo osobu koju zaista želimo. Žurimo, ali u sebi se ne žurimo mnogo", rekao je Maldini.

Maldiniju je poveren prvi i najvažniji zadatak u ovoj fazi vraćanja "azura" na staze slave - da pronađe pravog selektora.