LIGA ŠAMPIONA: Fenerbahče čeka Romu u paklu Istanbula, PSV na prvom ispitu - Šahtjor bez straha
Veliki okršaj u Istanbulu na startu Lige šampiona – Roma se vraća među evropsku elitu, ali je čeka paklena atmosfera na gostovanju Fenerbahčeu.
U drugom meču u istom terminu, PSV pred svojim navijačima otvara evropsku sezonu protiv Šahtjora, koji uprkos svim nedaćama želi da pokaže da i dalje pripada evropskom vrhu.
SASTAVI
Fenerbahče - Roma
Fenerbahče (4-3-3): Ederson - Muldur, Škrinijar, Ake, Braun - Juksek, Kante, Elmaz - Grinvud, Murići, Akturkoglu
Roma (3-4-2-1): Svilar - Ermoso, Endika, Manćini - Vesli Franka, Kone, Kristante, Renš - Soule, Dibala - Malen
PSV - Šahtjor
PSV (4-3-3): Kovar - Dest, Gertuida, Obispo, Kostić - Til, Sano, Vaner - Perišić, Pepi, Van Bomel
Šahtjor (4-1-4-1): Riznik - Pedro Enrike, Matvijenko, Bondar, Tobijas - Očeretko - Mendoza, Isake, Marlon Gomes, Alison - Kaua Elijas
PSV kreće po evropske bodove, Šahtjor stiže sa posebnom pričom!
PSV i Šahtjor otvaraju svoj evropski put duelom u Ajndhovenu od 18.45. Na prvi pogled, domaćin ima ulogu favorita, ali ukrajinski velikan u Ligu šampiona ne dolazi bez ambicija.
PSV želi da pred svojim navijačima odmah pokaže koliko može ove sezone, dok Šahtjor ponovo pokušava da napravi evropski iskorak uprkos okolnostima koje godinama prate klub.
Ukrajinski gigant već 12 godina ne može da igra svoje evropske utakmice u rodnom Donjecku, zbog rata je menjao stadione i gradove, a sada ponovo kreće u novu evropsku avanturu. Klub je prošle sezone osvojio ukrajinsko prvenstvo, dok je na klupi Arda Turan.
I upravo je to jedna od posebnih priča ovog susreta: Šahtjor je izgubio svoj dom, ali nije izgubio ambiciju. Klub nastavlja da proizvodi mlade talente i da se takmiči na najvišem nivou, a sada ga čeka ozbiljan ispit u Ajndhovenu.
PSV ima prednost domaćeg terena i ulogu favorita, ali Šahtjor će pokušati da još jednom pokaže zašto njegovo ime i dalje ima težinu u evropskom fudbalu.
Roma se vraća u elitu, Fenerbahče želi da zapali Bosfor!
Veliki evropski okršaj na startu Lige šampiona! Fenerbahče dočekuje Romu u Istanbulu, u duelu koji donosi sudar turske strasti i italijanskog iskustva. Meč se igra od 18.45 na stadionu "Šukru Saradžoglu", a Roma se posle desetogodišnjeg čekanja vraća u najjače evropsko takmičenje.
Rimljani u Istanbul stižu sa mnogo samopouzdanja. Ekipa Đan Pjera Gasperinija otvorila je sezonu sa tri pobede u tri prvenstvena meča, uz impresivnih 10 postignutih golova. Posebno se ističe Doniel Malen, koji je već pet puta tresao mrežu.
Ipak, Fenerbahče ima ono što gostima u Istanbulu nikada nije lako da neutrališu – paklenu atmosferu i ogroman pritisak domaće publike. Turci će pokušati da iskoriste upravo taj faktor, dok Roma želi da već na startu pokaže da se u Ligu šampiona nije vratila samo da bi učestvovala.
U centru pažnje biće i Paulo Dibala, čiji učinak može biti ključan za Rimljane, mada postoje pitanja oko njegove fizičke spremnosti.
Sve je spremno za evropsku noć u Istanbulu – Fenerbahče protiv Rome, duel koji bi mogao da ponudi mnogo više od običnog otvaranja takmičenja.