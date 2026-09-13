IMT - CRVENA ZVEZDA 0:0
SUPERLIGA SRBIJE
IMT - CRVENA ZVEZDA: Crveno-beli u Loznici, Rijera izveo najjaču postavu!
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju IMT - u utakmici 9. kola Superlige Srbije.
Utakmici se igra u Loznici sa početkom u 19 časova.
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18:16
Sastavi:
MT: Čančarević, Delmas, Šapić, Sisako, Martos - Kebe, Novičić - Fabijen, Cojić, Radivojević - Mitić.
Crvena zvezda: Mateus - Nakajama, Gudelj, Lukasen - Gaštarov, Elšnik - Bukari, Čam, Kostov, Ivanić - Dijeng.
17:11
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