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18:59

1. minut - Utakmica je počela

Počeo je meč u Loznici.

18:16

Sastavi:

MT: Čančarević, Delmas, Šapić, Sisako, Martos - Kebe, Novičić - Fabijen, Cojić, Radivojević - Mitić.

Crvena zvezda: Mateus - Nakajama, Gudelj, Lukasen - Gaštarov, Elšnik - Bukari, Čam, Kostov, Ivanić - Dijeng.

17:11

Tabela



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17:06

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