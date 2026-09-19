RADNIK - PARTIZAN 0:0
Fudbal
RADNIK - PARTIZAN: Saša Ilić promešao tim, nema Milića
Fudbaleri Partizana u okviru 10. kola Super lige Srbije gostuju Radniku u Surdulici.
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17:50
Ilić vratio Trifunovića, nema Milića
Trener Partizana Saša Ilić ponovo je promešao tim.
Vratio se u startnih 11 Nemanja Trifunović. Put Surdulice nije krenuo Milić, dok će štoperski tandem činiti Simić i Lima. Na bekovskim pozicijama su Sampson i Petrović.
17:48
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Standings provided by Sofascore
17:47
Stadion: Gradski
Sastavi
RADNIK – PARTIZAN
Stadion: Gradski
Sudija: Srđan Jovanović
RADNIK (4-2-3-1): Radojčić – Lazić, Abubakar, Stojanović, Sonja – Pejović, Popović – Kvarši, Novaković, Jovanović – Bogdanović.
PARTIZAN (4-2-3-1): Krunić – Samson, Lima, Simić, Petrović – Baba, Vukotić – Sek, Miladinović, Trifunović – Kojzek.
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