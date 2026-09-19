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17:50

Ilić vratio Trifunovića, nema Milića

Trener Partizana Saša Ilić ponovo je promešao tim.

Vratio se u startnih 11 Nemanja Trifunović. Put Surdulice nije krenuo Milić, dok će štoperski tandem činiti Simić i Lima. Na bekovskim pozicijama su Sampson i Petrović.

17:48

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17:47

Sastavi

RADNIK – PARTIZAN

Stadion: Gradski
Sudija: Srđan Jovanović

RADNIK (4-2-3-1): Radojčić – Lazić, Abubakar, Stojanović, Sonja – Pejović, Popović – Kvarši, Novaković, Jovanović – Bogdanović.

PARTIZAN (4-2-3-1): Krunić – Samson, Lima, Simić, Petrović – Baba, Vukotić – Sek, Miladinović, Trifunović – Kojzek.