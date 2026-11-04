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Hari Kejn ostvario je san svakog fudbalera!

Engleski napadač osvojio je Zlatnu loptu i tako se upisao u istoriju svetskog fudbala, ali izgleda da mu ni najveće individualno priznanje nije važnije od uspeha sa ekipom.

Golgeter bavarskog giganta otvorio je dušu i priznao da bi mnogo radije podigao pehar Lige šampiona nego zadržao prestižnu individualnu nagradu.

1/4 Vidi galeriju Hari Kejn na dodeli Zlatne lopte Foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia, Li Ying / Xinhua News / Profimedia

Njegove reči odjeknule su fudbalskim svetom!

"Timski trofeji su ono zbog čega igramo fudbal. Timski aspekt našeg sporta je veoma važan. Zlatna lopta jeste jedan od najlepših osećaja u životu, ali osvajanje Lige šampiona sa Bajernom bilo bi neverovatan osećaj", poručio je Kejn.

Englez ne krije koliko mu znači individualno priznanje, ali je jasno stavio do znanja da bi najveći uspeh njegove karijere bio osvajanje najelitnijeg evropskog klupskog takmičenja sa Bajernom.

Priznaje da je ceremonija dodele Zlatne lopte bila pravi emotivni rolerkoster i da je to ogroman trenutak ne samo za njega već i za čitav klub.

"To je bio pravi rolerkoster na samoj svečanosti. Velika je stvar i za mene, ali i za klub. Zlatna lopta je vrhunac moje karijere, bez svake sumnje", dodao je engleski napadač.

Kejn je tako još jednom pokazao koliko mu znači kolektivni uspeh. Individualna priznanja jesu velika čast, ali trofej Lige šampiona ostaje njegova velika želja.

Zlatna lopta već je u njegovim rukama. Sada želi ono najvrednije – da sa Bajernom pokori Evropu!