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Prema prvobitnom planu, kontinentalno prvenstvo trebalo je da počne 7. januara 2027. godine, ali je nakon konsultacija sa organizatorima u Saudijskoj Arabiji odlučeno da novi termin bude od 23. decembra 2027. do 21. januara 2028. godine. Nove datume još treba da odobri Međunarodna fudbalska federacija (Fifa).

U saopštenju AFC navodi se da su razvoj događaja u regionu, logistički problemi i poremećaji u avio-saobraćaju stvorili vanredne okolnosti zbog kojih takmičenje nije moguće organizovati prema prvobitnom rasporedu.

"Izuzetne okolnosti otežale su organizaciju i održavanje takmičenja u planiranom terminu, zbog čega je odlaganje neophodno u interesu svih reprezentacija, zvaničnika, gledalaca i ostalih učesnika", navodi se u saopštenju.

Na turniru će učestvovati 24 reprezentacije, a utakmice će biti odigrane na osam stadiona.

Odluka AFC okončala je višemesečne spekulacije o mogućem odlaganju prvenstva, koje su lokalni organizatori donedavno odbacivali.

Bezbednosna situacija već je uticala i na druga velika sportska takmičenja u regionu. Trka Formule 1 za Veliku nagradu Saudijske Arabije otkazana je ove sezone, dok je trka u Bahreinu premeštena u Maleziju. Završni turnir WTA sezone, koji je trebalo da bude održan u Saudijskoj Arabiji, premešten je u Indijan Vels.

Problemi su pogodili i Azijsku Ligu šampiona, pošto je utakmica između Al Nasra, za koji nastupa Kristijano Ronaldo, i uzbekistanskog Neftčija iz Fergane odložena 12. oktobra nakon bezbednosnog upozorenja u Saudijskoj Arabiji. Odložen je i duel Al Nasra i Al Vasla iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, čija ekipa nije doputovala u Rijad.

(Beta)