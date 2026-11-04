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Ljubitelji fudbala ponovo će doći na svoje, pošto je pred nama nova uzbudljiva evropska noć!

U sredu, 4. novembra, na programu su utakmice četvrtog kola ligaške faze Lige šampiona, a ljubitelje fudbala očekuje čak devet duela širom Evrope.

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Posebnu pažnju privlače gostovanja Real Madrida i Liverpula, koji će imati ozbiljne izazove u Grčkoj i Turskoj. Madriđani će odmeriti snage sa AEK-om u Atini, dok će Liverpul gostovati Fenerbahčeu u Istanbulu, gde ih očekuje paklena atmosfera.

Sve utakmice možete gledati uživo na TV Arena sport premium kanalima.

18.45

AEK - Real Madrid

Fenerbahče - Liverpul

21.00

Borusija Dortmund - Betis

Porto - Napoli

PSV - Klub Briž

Lajpcig - Mančester siti

Lans - Komo

Slavija Prag - Arsenal

Viking - Sabah

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BONUS VIDEO:

01:27
Ifet Đakovac gol na OFK Beograd Vojvodina Izvor: TV Arena sport