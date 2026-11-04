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Barselona je na svom "Kamp Nouu" ubedljivo savladala Aston Vilu rezultatom 3:0 u četvrtom kolu Lige šampiona, ali pobeda katalonskog giganta nije bila jedina tema večeri. U centru pažnje našao se i neverovatan prizor sa tribina, koji je ponovo otvorio pitanje rekonstrukcije čuvenog stadiona.

Sportski direktor Barselone Deko našao se u prilično neprijatnoj situaciji. Umesto luksuza i komfora koji se očekuju u VIP loži jednog od najvećih klubova na svetu, kiša je pokvarila veče i ljudima u svečanim delovima stadiona. Prizori sa „Kamp Noua“ izazvali su brojne reakcije, a fotografije pokislih gostiju brzo su privukle pažnju javnosti.

Iako je Barselona u obnovu svog stadiona uložila ogromna sredstva, jedan od najvažnijih delova projekta još nije završen - krovna konstrukcija!

Zbog toga su pojedini delovi stadiona i dalje potpuno izloženi vremenskim neprilikama. Tokom duela sa Aston Vilom kiša je padala veoma jako, a španski mediji izveštavali su o navijačima i gostima koji su morali da se štite kabanicama i drugim improvizovanim rešenjima.

Uložili milijarde, a kiša pravi problem

Rekonstrukcija "Kamp Noua" deo je ogromnog projekta "Espai Barsa", kojim katalonski klub želi da dobije jedan od najmodernijih sportskih kompleksa na svetu.

Međutim, povratak na stadion dogodio se dok radovi još traju, pa navijači i gosti moraju da se pomire sa određenim neprijatnostima. Trenutni kapacitet iznosi oko 62.652 mesta, dok se završetkom svih faza rekonstrukcije očekuje stadion sa približno 105.000 sedišta.

Poseban problem predstavlja upravo krov, čija bi izgradnja trebalo da zaštiti gledaoce od kiše i drugih vremenskih nepogoda. Prema planovima koji su objavljivani u španskim medijima, postavljanje krovne konstrukcije predviđeno je tokom 2027. godine, uz privremeno izmeštanje Barselone sa stadiona tokom dela radova.

Kamp Nou Foto: S. Ros / imago sportfotodienst / Profimedia

Pobeda Katalonaca

Na terenu je sve proteklo u znaku Barselone. Lamine Jamal načeo je mrežu Aston Vile već u sedmom minutu, dok je Rafinja sa dva pogotka u drugom poluvremenu potvrdio ubedljiv trijumf od 3:0.

Ipak, utakmica je ostala upamćena i po prizorima koji nisu baš reklama za jedan od najskupljih stadionskih projekata u evropskom fudbalu.

Barselona će tako morati da sačeka završetak radova kako bi "Kamp Nou" zaista dobio izgled i komfor kakav se očekuje od stadiona čija se rekonstrukcija meri milijardama.