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Tragedija koja je potresla španski fudbal ostavila je teške posledice i na čoveka koji se našao u središtu kobnog događaja.

Golman Andore Hesus Ovono teško je podneo smrt fudbalera Tenerifa Hesusa de Migela, a detalji koji stižu iz Španije otkrivaju kroz kakvu je dramu prolazio neposredno nakon utakmice.

Plakao i molio se u svlačionici

Kako je preneo španski "As", Ovono je nakon incidenta bio potpuno slomljen. Prema navodima izvora bliskih klubu, golman je u svlačionici plakao i molio se, dok je tokom povratka sa utakmice pratio informacije o zdravstvenom stanju povređenog fudbalera.

Navodno je želeo da stupi u kontakt sa porodicom preminulog igrača, izrazi saučešće, izvini se i ponudi pomoć. Ljudi iz njegovog okruženja opisali su ga kao dobrog čoveka, ističući da nije postojala namera da povredi protivnika.

Uvrede na društvenim mrežama

Nakon što je objavljena vest o smrti De Miguela, Ovono se, prema pisanju medija, suočio i sa jezivim porukama na društvenim mrežama. Pojedini korisnici su ga vređali i nazivali ubicom, iako se radilo o sudaru tokom fudbalske utakmice.

Prema tim navodima, golman je nakon talasa uvreda deaktivirao Instagram profil. 

Hesus Ovono Foto: Cunha/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iz Andore su saopštili da je tragedija duboko potresla čitav klub, igrače i stručni štab. Naveli su i da je fudbalerima na raspolaganju psihološka podrška kako bi lakše prošli kroz izuzetno težak period.

U međuvremenu, pojavila se i navodna izjava pripisana Ovonu, koja je kružila društvenim mrežama. Međutim, španski javni servis RTVE objavio je da je reč o lažnoj objavi, što je potvrdio i klub.

Istraga o tragediji

Španska policija pokrenula je istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije i eventualna odgovornost. 

Prema pisanju "Euronewsa", postupak je deo utvrđivanja okolnosti smrti, dok se krivično gonjenje golmana zbog sudara tokom igre smatra malo verovatnim.

U svakom slučaju,  tragedija je ostavila ogromne posledice na sve koji su bili deo utakmice. Dok porodica i prijatelji tuguju za De Miguelom, Ovono se suočava sa teškim psihološkim teretom i osudama koje su usledile nakon nesrećnog događaja.

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