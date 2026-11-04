NAZIVALI GA UBICOM – PLAKAO I MOLIO SE U SVLAČIONICI, PA UGASIO MREŽE! Golman SLOMLJEN nakon tragične smrti fudbalera, ne može da dođe sebi! (VIDEO)
- Golman Andore Hesus Ovono teško je podneo smrt Hesusa de Migela posle sudara na utakmici, pa je u svlačionici plakao i molio se. Želeo je da se javi porodici i izrazi saučešće, dok klub tvrdi da nije bilo namere da povredi rivala.
- Posle vesti o smrti, Ovono je dobio uvrede i poruke na društvenim mrežama, zbog čega je deaktivirao Instagram profil. Španska policija pokrenula je istragu o okolnostima tragedije, a klub je igračima obezbedio psihološku podršku.
Tragedija koja je potresla španski fudbal ostavila je teške posledice i na čoveka koji se našao u središtu kobnog događaja.
Golman Andore Hesus Ovono teško je podneo smrt fudbalera Tenerifa Hesusa de Migela, a detalji koji stižu iz Španije otkrivaju kroz kakvu je dramu prolazio neposredno nakon utakmice.
Plakao i molio se u svlačionici
Kako je preneo španski "As", Ovono je nakon incidenta bio potpuno slomljen. Prema navodima izvora bliskih klubu, golman je u svlačionici plakao i molio se, dok je tokom povratka sa utakmice pratio informacije o zdravstvenom stanju povređenog fudbalera.
Navodno je želeo da stupi u kontakt sa porodicom preminulog igrača, izrazi saučešće, izvini se i ponudi pomoć. Ljudi iz njegovog okruženja opisali su ga kao dobrog čoveka, ističući da nije postojala namera da povredi protivnika.
Uvrede na društvenim mrežama
Nakon što je objavljena vest o smrti De Miguela, Ovono se, prema pisanju medija, suočio i sa jezivim porukama na društvenim mrežama. Pojedini korisnici su ga vređali i nazivali ubicom, iako se radilo o sudaru tokom fudbalske utakmice.
Prema tim navodima, golman je nakon talasa uvreda deaktivirao Instagram profil.
Iz Andore su saopštili da je tragedija duboko potresla čitav klub, igrače i stručni štab. Naveli su i da je fudbalerima na raspolaganju psihološka podrška kako bi lakše prošli kroz izuzetno težak period.
U međuvremenu, pojavila se i navodna izjava pripisana Ovonu, koja je kružila društvenim mrežama. Međutim, španski javni servis RTVE objavio je da je reč o lažnoj objavi, što je potvrdio i klub.
Istraga o tragediji
Španska policija pokrenula je istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije i eventualna odgovornost.
Prema pisanju "Euronewsa", postupak je deo utvrđivanja okolnosti smrti, dok se krivično gonjenje golmana zbog sudara tokom igre smatra malo verovatnim.
U svakom slučaju, tragedija je ostavila ogromne posledice na sve koji su bili deo utakmice. Dok porodica i prijatelji tuguju za De Miguelom, Ovono se suočava sa teškim psihološkim teretom i osudama koje su usledile nakon nesrećnog događaja.