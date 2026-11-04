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Barselona je uspela da savlada Aston Vilu u četvrtom kolu Lige šampiona, ali je slavlje Katalonaca pokvarila vest koja je zabrinula sve na "Kamp Nou".

Trener Hansi Flik nakon utakmice potvrdio je da je jedna od najvažnijih karika njegovog tima imala zdravstvenih problema, zbog čega je morala da napusti teren već na poluvremenu.

U pitanju je Rodri, koji je osetio bolove u mišiću pred kraj prvog dela utakmice. Španski vezista uspeo je da izdrži do odlaska na odmor, ali nakon razgovora sa lekarima i stručnim štabom odlučeno je da ne rizikuje nastavak meča. Umesto njega u igru je ušao Mark Bernal.

Flik zabrinuo navijače

Trener Barselone nije mogao da pruži konkretne informacije o ozbiljnosti problema, ali je potvrdio da postoji razlog za zabrinutost.

"Osetio je mišićne tegobe. Moramo da sačekamo do sutra", kratko je poručio Flik nakon utakmice.

Prema pisanju španskih medija "As" i "Mundo Deportivo", dodatni pregledi trebalo bi da pokažu o kakvom se problemu radi i koliko bi Rodri mogao da odsustvuje sa terena.

1/4 Vidi galeriju Rodri u dresu Barselone Foto: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia, Xavi Bonilla / DeFodi Images / Profimedia

Derbi sa Atletikom pod znakom pitanja

Vreme za oporavak nije baš idealno, pošto Barselonu već u nedelju očekuje veliki izazov. Katalonci gostuju Atletiko Madridu u prvenstvenom derbiju, a eventualno odsustvo Rodrija predstavljalo bi ozbiljan udarac za Flikov tim.

Rodri je jedna od važnih figura u veznom redu, pa bi njegov izostanak mogao značajno da poremeti planove nemačkog stručnjaka.

Navijačima Barselone sada ostaje da čekaju rezultate pregleda i nadaju se da mišićne tegobe nisu nagoveštaj ozbiljnije povrede.