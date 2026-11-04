Slušaj vest

Da su dobra hemija i zajedništvo između fudbalera važni za krajnji rezultat, dobro znaju u FK Crvena zvezda.

Tako je trener Albert Rijera pred utakmicu protiv Inter Eskaladesa u Ligi konferencije (četvrtak 18.45) organizovao zanimljiv skup, za svoje fudbalere.

Albert Rijera na treningu fudbalera Crvene zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Tim bilding

Dobra atmosfera i timski duh grade se i van terena. Trener Crvene zvezde Albert Rijera organizovao je zajedničko druženje uz roštilj, pa su fudbaleri crveno-belih dobili lepu priliku da se opuste i provedu jedno vreme zajedno.

Bilo je vidljivo zadovoljstvo kod igrača Crvene zvezde. Tomas Handel pokazao je majstorske veštine pored roštilja, dok je Mohamed Abu Fani sa strane merkao specijalitete. Mirko Ivanić i Aleksandar Katai radije su uživali u degustaciji jela, kao i svi ostali fudbaleri poput Miloša Veljkovića, Kristijana Balova, Mateja Strike, Radeta Krunića, Mahmudua Bađa, Franklina Tebua Učene i Osmana Bukarija. Sve pod dirigentskom palicom i budnim okom španskog stručnjaka.

1/6 Vidi galeriju FK Crvena zvezda roštilj Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Nagrada za igrače

Činjenica je da mnogi treneri iz inostranstva pribegavaju ovakvim stvarima. Albert Rijera imao je nameru da na ovakav način nagradi svoje fudbalere, posle nešto više od dva meseca zajedničkog rada. Tim za javnost i medije FK Crvena zvezda podelio je video i fotografije druženja fudbalera, što je naišlo na oduševljenje i odobravanje od strane navijača.

- Dobra atmosfera u ekipi još jednom je potvrđena odlukom trenera Alberta Rijere da organizuje roštiljanje, a poseban motiv je zadovoljstvo radom na treninzima i uspešna realizacija zahteva španskog stratega - poručili su iz FK Crvena zvezda.

Čeka se prva pobeda

FK Crvena zvezda u Ligi konferencije nema pobedu, posle remija protiv Kopenhagena (2:2) u Beogradu i nesrećnog poraza od Lugana (2:3) u gostima.

Prava prilika za nove bodove je u četvrtak protiv Inter Eskaladesa iz Andore, a trener Albert Rijera izvesno je da želi da kroz druženje, zajedništvo i novu energiju dodatno motiviše svoje fudbalere.