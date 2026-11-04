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Golman španskog drugoligaša Andore Hesus Ovonoproživljava najteže trenutke karijere nakon tragedije koja je potresla fudbalski svet. Tokom utakmice protiv Tenerifa u ponedeljak, u pokušaju da interveniše i izbije dugu loptu, žestoko se sudario sa protivničkim fudbalerom Hesusom de Miguelom.

Napadač je preminuo narednog dana u bolnici, u 30. godini života.

Od tog trenutka ništa više nije isto za mladog čuvara mreže. Prema pisanju španskih medija, Ovono je potpuno potresen, plakao je i molio se u svlačionici, a nakon što su mu na društvene mreže počele stizati uvrede i jezive poruke, ugasio je Instagram profil.

Međutim, drama je dobila još bizarniji i uznemirujući nastavak. Zbog istog prezimena, deo korisnika društvenih mreža pomešao je golmana Andore sa drugim fudbalerom, koji nema nikakve veze sa tragedijom. I on je, ni kriv ni dužan, postao meta uvreda, rasističkih napada i pretnji!

Golman slomljen nakon tragedije

Sve se dogodilo u završnici utakmice Tenerifa i Andore, kada je Ovono istrčao daleko od svog gola kako bi intervenisao posle duge lopte. U tom trenutku došlo je do silovitog sudara sa De Miguelom, koji je ostao nepomično da leži na terenu.

Lekarske ekipe odmah su pritekle u pomoć fudbaleru Tenerifa, koji je potom hitno prebačen u bolnicu. Nakon srčanog zastoja i borbe za život, De Miguel je preminuo u utorak, ostavivši fudbalsku javnost u šoku.

Prema pisanju španskog lista "As", Ovono je nakon utakmice bio potpuno slomljen. U svlačionici je plakao i molio se, a tokom povratka kući pažljivo je pratio informacije o stanju povređenog fudbalera.

1/5 Vidi galeriju Hesus Ovono Foto: Cunha/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Navodno je imao nameru da kontaktira De Miguelovu porodicu, izrazi saučešće, izvini se i ponudi pomoć. Ipak, nakon vesti o smrti fudbalera, situacija se potpuno promenila.

U međuvremenu, na njegovim društvenim mrežama počele su da se pojavljuju uvrede i poruke u kojima su ga pojedini korisnici nazivali ubicom. Ovono je ugasio Instagram profil, dok njegov nalog na mreži Iks nije bio aktivan već dve godine.

Ljudi iz njegovog okruženja istakli su da nije imao nameru da povredi protivnika i opisali ga kao dobrog i pažljivog čoveka.

Pogrešnog Ovonа zasuli uvredama i pretnjama!

Ono što se dogodilo nakon tragedije posebno je potreslo špansku javnost. Dok su pojedini korisnici pokušavali da pronađu profil golmana Andore, deo njih napravio je veliku grešku i počeo da napada drugog fudbalera - Mišela Ovona.

Reč je o igraču španskog kluba CF Kan Vidalet, koji sa golmanom Andore nema nikakve veze osim istog prezimena. Mišel se našao na udaru poruka mržnje, rasističkih uvreda i pretnji, zbog čega je bio primoran da se javno oglasi i objasni da je došlo do zamene identiteta.

Njegova poruka na društvenim mrežama bila je više nego jasna:

"Pre svega, želim da izrazim najdublje saučešće povodom smrti fudbalera CD Tenerifa, Hesusa de Miguela, nakon teškog starta na utakmici protiv Andore.

Moje saučešće njegovoj porodici, najbližima i svima koji su ga voleli. U ovim teškim trenucima, moja podrška i ljubav su uz njih. Počivaj u miru, Hesuse.

Takođe, želim jasno da naglasim da JA NISAM HESUS OVONO i da nemam nikakve veze sa onim što se dogodilo. Pomešali su me zbog prezimena i zbog toga sam dobio veliki broj poruka mržnje, rasističkih uvreda i pretnji, što me duboko pogađa i što najoštrije osuđujem.

Živimo u društvu koje je sve bolesnije, u kojem rasizam, mržnja i netrpeljivost kao da sve više uzimaju maha. Ne smemo da dozvolimo da neko bude osuđivan, vređan ili da mu se preti zbog boje kože ili porekla. Poštovanje, empatija i ljudskost moraju biti iznad svega.

Fudbal treba da spaja, a ne da razdvaja. Mržnji, uznemiravanju i diskriminaciji nema mesta nigde, ni u sportu ni u životu", poručio je Mišel Ovono.

Policija pokrenula istragu, ali krivica nije utvrđena

Tragedija je dobila i pravni epilog. Španska policija pokrenula je istragu nakon smrti De Miguela kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja i eventualno postojanje odgovornosti koja prevazilazi sportski aspekt.

Španski tužilac je, prema izveštajima medija, ocenio da je krivično gonjenje malo verovatno, imajući u vidu da se sudar dogodio tokom fudbalske utakmice.

Kada je reč o sportskoj kazni, španski mediji pominju mogućnost suspenzije od četiri do 12 utakmica ukoliko nadležni organi primene odgovarajući član disciplinskog pravilnika. Konačna odluka još nije doneta.

Jedna tragedija tako je ostavila posledice na veliki broj ljudi - porodicu i prijatelje preminulog De Miguela, fudbalere oba kluba, ali i dvojicu fudbalera sa istim prezimenom, od kojih je jedan postao žrtva brutalne zamene identiteta na društvenim mrežama.