NaslovnaSportFudbalFejenord - Inter 0:3 Liga šampiona najzanimljiviji detaljiFudbalITALIJANI POKAZALI MOĆ: Pogledajte kako je Inter savladao Fejenord u gostima (VIDEO)Prenosi: Kurir SportSre, 04.11.2026. 10:00hKomentarišiDodajte Kurir u vaš Google izborFoto: Peter Lous / DeFodi Images / ProfimediaSusret je završen rezultatom 0:3...Slušaj vest Fudbaleri Intera rutinski su savladali Fejenord u gostima rezultatom 0:3. 1/7Vidi galerijuFejenord - Inter Foto: Peter Lous / DeFodi Images / Profimedia Pogledajte detalje sa ove utakmice... Ne propustiteFudbalPRAZNE PUŠKE U NORVEŠKOJ: Bode Glimt i Lil odigrali nerešeno - pogledajte i na koji način (VIDEO)FudbalBARSA S POLA GASA: Pogledajte kako je Barselona pregazila Aston Vilu (VIDEO)FudbalBAJERNOVA RUTINA U MADRIDU: Pogledajte kako je tim iz Minhena srušio Atletiko (VIDEO)FudbalJEDAN GOL ZA TRI BODA: Ovako je Sporting stigao do pobede protiv Šahtjora (VIDEO) BONUS VIDEO: 00:21Radost navijača PSŽ-a Izvor: Kurir