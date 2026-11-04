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Fudbaleri Mančester junajteda napravili su nestvaran preokret i savladali Romu rezultatom 3:2, iako su gubili sa 0:2.

Mančester junajted - Roma 3:2 Foto: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Gino Mancini/IPA Sport / IPA / Profimedia

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Radost navijača PSŽ-a Izvor: Kurir