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Kadetska reprezentacija, odnosno reprezentacija fudbalera uzrasta do 17 godina, prvi put u istoriji će igrati na Svetskom prvenstvu, a ono će biti održano u Kataru od 19. novembra do 13. decembra.

Igor Matić je za Mundijalito odabrao sledeće igrače:

Golmani: Savo Radanović (Crvena zvezda), Veljko Popović (Partizan), Matej Pribišić (IMT);

Odbrana: Vukašin Davidov (Vojvodina), Matej Strika (Crvena zvezda), Strahinja Baucal (Crvena zvezda), Vojin Marinković (Partizan), Filip Đurić (Crvena zvezda), Endrju Marić (Čukarički);

Vezni red: Luka Andrijašević (Vojvodina), Dragan Anokić (Crvena zvezda), Ognjen Matanović (Crvena zvezda), Novak Stevanović (Napredak), Andrej Sibinović (Crvena zvezda), Tadija Cojić (IMT), Veljko Pejović (Vojvodna), David Đokić (Mladost Lučani), Nebojša Grujić (Čukarički);

Napad: Danilo Žarković (Vojvodina), David Vajagić (Volfzburg), Tadija Samardžić (Arminija Bilefeld).

Honduras za početak

Izabranici selektora Igora Matića okupljaju se u ponedeljak, 9. novembra u Ubu, gde će odraditi finalne pripreme pred put u Katar, koji ih očekuje 17. novembra.

Srbija će u okviru grupe L za rivale u grupnoj fazi imati Japan, Kolumbiju i Honduras. Prva utakmica na programu je 21. novembra, kada će se Orlići sastati sa Hondurasom.

Podsećamo, na turniru učestvuje 48 selekcija, a ceo šampionat smešten je u savremenom kompleksu „Aspire Zone“ u Al Rajanu i Dohi. Plasman u šesnaestinu finala takmičenja obezbediće po dve najbolje ekipe iz svake od 12 grupa, kao i osam najbolje trećeplasiranih selekcija.

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