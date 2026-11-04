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Nezapamćene scene viđene su u 16. kolu Prve lige Srbije tokom duela između Bora 1919 i Spartaka (0:1), odigranog u ponedeljak na stadionu "Kraljevica" u Zaječaru. Trener domaćeg sastava i dobro poznato lice u trenerskom poslu u Srbiji, Zoran Vasiljević, fizički je nasrnuo na četvrtog arbitra Nikolu Bikića i udario ga glavom.

1/8 Vidi galeriju Trener Bora 1919 Zoran Vasiljević glavom udario sudiju Foto: Printscreen / Youtube / Mozzart Bet Prva liga Srbije

Do eskalacije je došlo u 73. minutu susreta. Nakon što je Vasiljeviću dodeljen crveni karton, arbitar Bikić je prišao prostoru ispred klupe Bora, gde je otpočela žustra verbalna rasprava sa članovima stručnog štaba domaćih. U tim trenucima strateg borskog tima naglo je reagovao i u naletu besa glavom udario četvrtog sudiju. Bikić se od siline udarca zateturao, ali je uspeo da zadrži ravnotežu, dok je Vasiljević nastavio sa napadima.

Čitav događaj zabeležen je na video-snimku utakmice (od 1:45:45):

Pored fizičkog kontakta, na snimku su zabeležene teške uvrede i psovke koje su pretile da izazovu još teži sukob. Tenzijama je doprinelo i ponašanje sudijske trojke na čelu sa Aleksandrom Lukićem, a naročito reakcije samog Bikića. U gužvi koja je usledila, gotovo kompletan stručni štab Bora okružio je arbitra, dok se Vasiljević ubrzo ponovo pojavio uz aut-liniju upućujući nove pretnje. Tokom ovog haosa crveni karton zaradio je i njegov pomoćnik Vladan Žujović.

Događaj je zvanično evidentiran u izveštajima delegata, pa se očekuju oštre sankcije Disciplinske komisije koju predvodi Ivan Nikolić.

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