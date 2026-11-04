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Fudbalski svet potresla je vest o smrti španskog fudbalera Hesusa de Migela, napadača Tenerifa, koji je preminuo u 30. godini nakon stravičnog sudara sa golmanom Andore Hesusom Ovonoom. Međutim, tragediju čini još bolnijom činjenica da su se na stadionu u tom trenutku nalazile i njemu najbliže osobe - partnerka Marija i njihova šesnaestomesečna ćerkica Karla.

One su sa tribina pratile utakmicu Tenerifa i Andore, ne sluteći da će se običan fudbalski meč pretvoriti u noćnu moru koju će pamtiti celog života.

Drama se dogodila u ponedeljak, 2. novembra, u samom finišu susreta španske Segunde. Pri rezultatu 2:2, De Miguel je krenuo ka lopti, a golman Andore Hesus Ovono istrčao je daleko od svog gola kako bi intervenisao. U sudaru je kolenom udario napadača u grudi, nakon čega se fudbaler srušio na teren.

Sudija je odmah pokazao crveni karton golmanu, dok su igrači obe ekipe u panici pozivali lekare. De Migelu je pomoć ukazivana na terenu, a potom je hitno prevezen u bolnicu. Lekari su uspeli da mu povrate srčani ritam, ali je njegovo stanje ostalo izuzetno teško.

Njegova partnerka sve gledala sa tribina

Prema pisanju španskih medija, Marija je u tom trenutku držala njihovu malu ćerku Karlu u naručju. Sa tribina je gledala kako se njen partner posle sudara ruši na travu, a zatim i kako medicinske ekipe utrčavaju na teren i pokušavaju da mu spasu život.

Posebno potresna okolnost jeste to što je devojčica imala svega godinu i četiri meseca. Marija je, prema tim izveštajima, bila svedok dramatičnih trenutaka u kojima su se lekari borili za život njenog partnera.

De Migel je prebačen u Univerzitetsku bolnicu Naše Gospe od Kandelarije, gde je zadržan na intenzivnoj nezi. Iako je u početku postojala nada da bi mogao da se oporavi, njegovo neurološko stanje se pogoršalo. Tenerife je u utorak, 3. novembra, potvrdio da je njihov napadač preminuo u osam časova ujutru.

1/8 Vidi galeriju Hesus de Migel Foto: Amiir Amedjoua / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Policija pokrenula postupak, ali krivica nije utvrđena

Smrt fudbalera pokrenula je i policijski postupak u Španiji, kako bi se ispitalo da li postoje elementi krivične odgovornosti zbog nesrećnog slučaja. Španski tužioci naveli su da je mogućnost krivičnog gonjenja mala, budući da se sudar dogodio tokom regularne borbe za loptu.

Tragedija je izazvala ogromnu tugu u fudbalskom svetu. Brojni klubovi i poznati fudbaleri oprostili su se od De Migela, dok su na utakmicama širom Evrope organizovani minuti ćutanja u njegovu čast.

Hesus de Migel ponikao je u Leganesu, a tokom karijere nastupao je za Internacional iz Madrida, Fuenlabradu, Union Adarve, Navalkarnero, Unionistas i Kasteljon, pre nego što je 2025. godine stigao u Tenerife.

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