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Mančester junajted je posle dva gola zaostatka uspeo da savlada Romu sa 3:2 u Ligi šampiona, a Brazilac je bio apsolutni junak velikog preokreta.

Ipak, umesto da zajedno sa saigračima proslavi trijumf, napustio je teren vidno besan nakon neprijatnog razgovora sa trenerom Majklom Kerikom.

Junajted je na poluvremenu bio u veoma teškoj situaciji. Roma je golovima Matijasa Sulea i Donijela Malena stekla prednost od 2:0, ali su domaći u nastavku pokazali potpuno drugo lice.

Bruno Fernandeš je u 58. minutu smanjio rezultat sa bele tačke, a onda je na scenu stupio Kunja. Brazilac je u razmaku od samo tri minuta, u 83. i 86. minutu, dva puta zatresao mrežu i režirao spektakularan preokret na „Old Trafordu“.

Međutim, slavlje mu je ubrzo preselo.

Zašto je došlo do sukoba?

Kunja je posle drugog gola skinuo dres i utrčao među navijače kako bi proslavio pogodak. Zbog toga je dobio žuti karton, a samo nekoliko minuta kasnije zaradio je i drugi, pošto je napravio prekršaj nad Leonardom Baler­dijem.

Sudija mu je pokazao crveni karton u 91. minutu, pa je Brazilac završnicu utakmice morao da prati van terena.

1/4 Vidi galeriju Mančester junajted - Roma 3:2 Foto: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Gino Mancini/IPA Sport / IPA / Profimedia

Ipak, nakon poslednjeg sudijskog zvižduka želeo je da se vrati i pridruži saigračima u proslavi velike pobede. Tada je usledila neprijatna scena sa Majklom Kerikom.

Trener Mančester junajteda prišao je Kunji i, prema snimcima koji su se pojavili, poručio mu da se vrati u svlačionicu. Brazilac je vidno negodovao, gestikulirao i ljutito reagovao na instrukcije šefa stručnog štaba, pre nego što se udaljio ka tunelu.

Razlog za ovakvu reakciju trenera, prema informacijama koje je preneo Fabricio Romano, nije bio sukob oko igre ili međusobnih odnosa. Kerik je želeo da spreči Kunju da se zbog ponašanja nakon isključenja nađe u dodatnim disciplinskim problemima.

Naime, igrači koji dobiju crveni karton moraju da napuste teren i njegovu neposrednu okolinu. Povratak na teren nakon isključenja, čak i radi proslave pobede, može da izazove dodatnu reakciju disciplinskih organa ukoliko bude zabeležen u izveštaju zvaničnih lica.

Zato je Kerik, kako se navodi, pokušao da skloni Brazilca iz potencijalno problematične situacije.

Kunja je tako od junaka večeri postao i jedan od glavnih aktera neprijatne scene na kraju utakmice. Ipak, njegov učinak na terenu niko ne može da ospori - dva gola za samo tri minuta donela su Mančester junajtedu pobedu koja je u jednom trenutku delovala veoma daleko.

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