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FK Crvena zvezda u četvrtak u 18.45 časova očekuje duel trećeg kola Lige konferencije protiv Inter Eskaldesa na domaćem terenu.

Biće to lepa prilika za Crvenu zvezdu da upiše prvu pobedu u UEFA takmičenju.

Slobodan Marović član Zlatne generacije Crvene zvezde iz Barija 1991. Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Kvalitet na strani Zvezde

Legendarni fudbaler Crvene zvezde Slobodan Marović istakao je da crveno-beli poseduju veći kvalitet od predstojećeg rivala, ali i naglasio važnost maksimalnog pristupa, kao i podrške navijača na putu do pobede u Ligi konferencije.

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– Jako je važno da se odigra dobra utakmica i da se na kraju ostvari pobeda. Mislim da smo mnogo jači i kvalitetniji od ekipe koja nam dolazi u goste. Realno, na svakoj utakmici svaki igrač mora da pruži maksimum kako bi se došlo do pobede. Verujem da Crvena zvezda poseduje dovoljno kvaliteta i da ne bi trebalo da bude problema. Nadam se pobedi – istakao je Marović.

1/13 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - Kopenhagen Foto: Kurir Sport

Profesionalizam pre svega

Član Zvezdine šampionske ekipe iz 1991. godine je naglasio da je izuzetno važno pristupiti utakmici sa Interom na pravi način.

– U svaku utakmicu mora da se uđe maksimalno angažovano i koncentrisano, bez obzira na to ko je protivnik. Nadam se da će Crvena zvezda na taj način pristupiti utakmici, iako je realno kvalitetnija od rivala. Ukoliko se ne ispoštuje sve što je potrebno, stvari mogu da se iskomplikuju. Verujem da crveno-beli to neće dozvoliti. Imamo veći kvalitet, ali to moramo da pokažemo na terenu.

Slobodan Marović bivši fudbaler Crvene zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Navijači, dođite

Posebno je istakao Slobodan Marović podršku zvezdaša.

– Bez obzira na protivnika, svi koji vole Crvenu zvezdu trebalo bi da dođu na stadion i bodre ekipu. Ovo je veoma važna utakmica, a tri boda imaju veliki značaj, posebno pred naredne susrete protiv Genta i Trabzonspora. Voleo bih da navijači dođu u što većem broju, da pruže podršku našim igračima i pomognu im da dođu do pobede. Na taj način bismo otvorili put ka dobrom rezultatu u Ligi konferencije i na proleće – zaključio je Marović.