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Jedna fudbalska utakmica u Brazilu pretvorila se u pravi rat!

Meč između Uberlandije i Mamorea, u okviru polufinala Druge lige prvenstva Mineiro za igrače do 20 godina, završena je scenama kakve se retko viđaju čak i na najžešćim derbijima. Posle opšte tuče na terenu, sudija je isključio čak 43 igrača i osam članova stručnih štabova, dok su crvene kartone dobila i dvojica klupskih funkcionera. Ukupno – 53 isključene osobe!

Neverovatan incident dogodio se na stadionu Parke do Sabija, gde je Mamore slavio protiv domaće Uberlandije rezultatom 3:1. Ipak, rezultat je ostao potpuno u senci haosa koji je izbio u samom finišu susreta.

Prema izveštajima brazilskih medija, sve je kulminiralo u 54. minutu drugog poluvremena, kada su gosti postigli treći gol. Tokom proslave pogotka, fudbaler Mamorea Davi Fernandeš Bitenkurt uputio je provokacije i uvrede ka klupi domaćeg tima.

To je bilo dovoljno da nastane potpuni haos!

Sevale pesnice, šutirali se, bacali stolice i nosila!

Prema zapisniku sudije Fernanda Patrika, provokacije su izazvale reakciju domaćih igrača i članova stručnog štaba, nakon čega je počela masovna tuča. Igrači su razmenjivali udarce, pesnice i šutirali jedni druge, a u metežu su leteli i predmeti, stolice, pa čak i medicinska nosila.

U incidentu nisu učestvovali samo fudbaleri. Prema sudijskom izveštaju, u tuči je učestvovalo i šest skupljača lopti, koji su navodno udarali igrače i članove stručnih štabova Mamorea, ali i bacali predmete na njih.

Situacija je bila toliko haotična da arbitar nije mogao da pokaže sve crvene kartone na terenu. Zbog toga je utakmicu prekinuo, a isključenja naknadno uneo u zapisnik.

Prema detaljima koje je objavio brazilski portal "Paranaiba Mais", ukupno je isključeno 43 fudbalera i osam članova stručnih štabova. Dvojica funkcionera Uberlandije takođe su dobila crvene kartone, pa pojedini brazilski mediji ukupan broj isključenih osoba navode kao 53.

Pretili sudiji smrću, haos se nastavio i van terena

Međutim, tu nije bio kraj skandalu. Brazilski mediji otkrili su da su tenzije počele mnogo pre završne tuče.

U drugom poluvremenu, nakon isključenja jednog igrača Uberlandije, predstavnici domaćeg kluba ušli su na teren i počeli da vrše pritisak na sudiju, zahtevajući da promeni odluku. Utakmica je zbog toga bila prekinuta oko 40 minuta!

U zapisniku se navode i ozbiljne pretnje upućene arbitru. Jedan od funkcionera Uberlandije, Viler Francisko Silva, prema sudijskom izveštaju, pretio je da će ga fizički napasti, uz poruke da neće napustiti stadion bez pratnje. Sudija je zbog pretnji prijavio slučaj policiji.

Ni tu se nije završila drama. Posle utakmice prijavljeno je i uništavanje svlačionice koju je koristila ekipa Mamorea. Prema informacijama koje je objavio brazilski portal O Tempo, policija je na stadionu zatekla oštećenja na oko 14 vrata, kao i na lavaboima, slavinama, toaletima, tuševima, električnim instalacijama i nameštaju. Oštećene su čak i dve hidromasažne kade!

Policija je saopštila da je pozvana nakon utakmice, ali da niko nije uhapšen.

Ovaj incident mogao bi da ostavi ozbiljne posledice po oba kluba. Pored mogućih suspenzija igrača i članova stručnih štabova, disciplinski organi razmatraće i odgovornost klubova zbog nasilja i dešavanja na stadionu.