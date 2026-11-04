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12:00

Stanojević ozbiljno shvata rivala

Izuzetno jak tim, bez previše kombinovanja. Crno-bele ne žele da dožive sudbinu Arsenala (kada govorimo o Evropi) i Vojvodine (kada pričamo o Srbiji).

11:46

Sastavi

BUDUĆNOST KRUŠIK: Milinković – Obućina, Jović, Pajović, Cmiljanović – Pavić, Otašević – Tušanović, Sofronić, Martinović – Aleksić.

PARTIZAN: Krunić – Đurđević, Lima, Mitrović, Milovanović – Baba, Zeković – Zubairu, Kostić, Vukotić – Kojzek.