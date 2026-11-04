Fudbal
BUDUĆNOST KRUŠIK - PARTIZAN! Crno-beli u Valjevu u najjačem timu (SASTAVI)
Fudbaleri Partizana u 1. kolu Kupa Srbije gostuju ekipe Budućnost Krušik. Meč u Valjevu počinje u 13 časova.
Pratite na Kuriru uživo tekstualni prenos utakmice 1/16 finala najmasovnijeg klupskog takmičenja.
Uživo
12:00
Stanojević ozbiljno shvata rivala
Izuzetno jak tim, bez previše kombinovanja. Crno-bele ne žele da dožive sudbinu Arsenala (kada govorimo o Evropi) i Vojvodine (kada pričamo o Srbiji).
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