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Biće to četvrti put da u klub stiže kompanija Adidas, a ovaj put je dogovrena duga saradnja koja će Milanu doneti ozbiljnu svotu novca.

Naime, Milan je sa nemačkim gigantom dogovorio desetogodišnji ugovor koji će važiti od 2028. do 2038. godine.

U tom periodu, "Rosoneri" će godišnje dobiti 50 miliona evra, a ukupno 500 miliona evra. Radi se o najvećem ugovoru proizvođača opreme i nekog italijanskog kluba u istoriji. 

Zajedno 25 godina

Adidas je bio tehnički sponzor Milana u sledećim periodima:

1978-1980

1990-1993

1998-2018

Poslednja od tri saradnje je bila najduža u istoriji kluba. Sada je obezbeđeno 10 godina, a naravno, postoji mogućnost da to bude i znatno duže.

Povratak kultnih dresova

Kada se u istoj rečenici pomenu Milan i Adidas, mnogi odmah pomisle na dres koji su nosili igrači koji su činili jednu od najbrutalnijih ekipa ikada.

Milan sa Adidas dresovima Foto: Damien MEYER / AFP / Profimedia, GIUSEPPE CACACE / AFP / Profimedia

Dida, Nesta, Maldini, Kostakurta, Kafu, Rui Košta, Pirlo, Emerson, Gatuzo, Sedorf, Kaka, Ronaldo, Pato, Ševčenko, Inzagi, Krespo... neki su od fudbalera koji su igrali u Milanu u periodu od 2005 do 2007. godine kada je klub imao titulu u Ligi šampiona i jedno izgubljeno finale.

Bila je to ekipa od koje su se plašili klubovi širom Evrope, a navjiači bi voleli da povratak brenda donese nove uspehe.

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Bonus video:

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Strahinja Pavlović za pobedu Milana Izvor: Arena 1 Premium