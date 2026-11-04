EPSKI POVRATAK KOJI KOŠTA 500 MILIONA EVRA! Trofejni evropski velikan želi ponovo da liči na jednu od najjačih ekipa u istoriji fudbala!
Biće to četvrti put da u klub stiže kompanija Adidas, a ovaj put je dogovrena duga saradnja koja će Milanu doneti ozbiljnu svotu novca.
Naime, Milan je sa nemačkim gigantom dogovorio desetogodišnji ugovor koji će važiti od 2028. do 2038. godine.
U tom periodu, "Rosoneri" će godišnje dobiti 50 miliona evra, a ukupno 500 miliona evra. Radi se o najvećem ugovoru proizvođača opreme i nekog italijanskog kluba u istoriji.
Zajedno 25 godina
Adidas je bio tehnički sponzor Milana u sledećim periodima:
1978-1980
1990-1993
1998-2018
Poslednja od tri saradnje je bila najduža u istoriji kluba. Sada je obezbeđeno 10 godina, a naravno, postoji mogućnost da to bude i znatno duže.
Povratak kultnih dresova
Kada se u istoj rečenici pomenu Milan i Adidas, mnogi odmah pomisle na dres koji su nosili igrači koji su činili jednu od najbrutalnijih ekipa ikada.
Dida, Nesta, Maldini, Kostakurta, Kafu, Rui Košta, Pirlo, Emerson, Gatuzo, Sedorf, Kaka, Ronaldo, Pato, Ševčenko, Inzagi, Krespo... neki su od fudbalera koji su igrali u Milanu u periodu od 2005 do 2007. godine kada je klub imao titulu u Ligi šampiona i jedno izgubljeno finale.
Bila je to ekipa od koje su se plašili klubovi širom Evrope, a navjiači bi voleli da povratak brenda donese nove uspehe.
Bonus video: