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Kapiten engleskog velikana bio je toliko žestok tokom televizijskog intervjua da je voditeljka Gabi Logan morala da se izvini gledaocima zbog njegovog rečnika!

1/9 Vidi galeriju Bruno Fernandeš Foto: Sportimage Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia, Anna Gowthorpe / imago sportfotodienst / Profimedia, Andrew Yates / Zuma Press / Profimedia

Portugalac očigledno nije imao nameru da bira reči, a razgovor za "Amazon Prajm" brzo je dobio potpuno drugačiji ton. U centru pažnje našle su se spekulacije o njegovom navodnom sukobu sa trenerom Majklom Kerikom, koje su poslednjih dana punile sportske medije.

Fernandeš je odlučno odbacio priče o narušenim odnosima sa šefom stručnog štaba, tvrdeći da je u javnosti izneto mnogo neistina.

"Bilo je teško, u medijima je bilo mnogo spekulacija. Mnogo je laži o svemu što se dogodilo između mene i trenera. Ništa od toga se nije desilo", poručio je Portugalac.

A onda je usledilo pitanje koje je izazvalo posebnu pažnju!

Novinarka ga je upitala da li su pobedom protiv Rome zapravo spasili Kerikov posao, a odgovor kapitena Junajteda bio je kratak i oštar:

"Ne treba nikome da spasavamo posao!"

Fernandeš se osvrnuo i na činjenicu da ga je Kerik ostavio na klupi na prethodnoj utakmici protiv Bornmuta. Portugalac nije pokušao da izbegne odgovornost, već je priznao da nije bio na potrebnom nivou.

"Trener me je stavio na klupu jer nisam igrao dobro. Svi su mislili da je to kazna zbog reči koje sam izgovorio. Ako je i bila kazna, bila je opravdana. Trener donosi odluke i ja moram da ih prihvatim. To ne menja moje poverenje u trenera, stručni štab i svakog igrača ovog kluba", objasnio je Fernandeš.

Fernandeš je intervju završio rečenicom zbog koje je voditeljka Gabi Logan morala da se izvinjava gledaocima. Govoreći o svom odnosu prema treneru, stručnom štabu i saigračima, Portugalac je poručio da ništa od svega što se dogodilo neće promeniti njegovu želju da pobeđuje.

"To ne menja moje poverenje u trenera, stručni štab i svakog igrača ovog kluba. I ne menja moj cilj da pobedim u svakoj je*enoj utakmici koja je preda mnom", rekao je kapiten Junajteda.

Gol koji je najavio preokret

Zanimljivo je da je Fernandeš samo nekoliko trenutaka ranije na terenu bio jedan od najzaslužnijih za veliki povratak Mančester junajteda.

Engleski tim našao se u ozbiljnom problemu pošto je Roma već u 14. minutu vodila sa 2:0. Ipak, Junajted nije odustao, a portugalski kapiten pokrenuo je preokret.

Najpre je pogodio sa bele tačke, a zatim asistirao Mateusu Kunji za izjednačenje. Njegova partija bila je jedan od ključnih razloga zbog kojih je engleski klub na kraju stigao do pobede od 3:2.