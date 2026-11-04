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Nije lako poslednjih godina biti navijač, bivši igrač ili funkcioner Partizana. To vide svi koji prate klub. Mnogi nekadašnji fudbaleri, kao i armija navijača širom sveta, duboko su nezadovoljni stanjem u kojem se klub danas nalazi.

Među njima je i Dejan Marković, nekadašnji fudbaler crno-belih i jedan od najmlađih debitanata u istoriji jugoslovenskog fudbala, koji je krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina nosio dres Partizana.

Govoreći o trenutnoj situaciji u klubu, Marković smatra da su promene neophodne i da Partizan više nema vremena za čekanje.

- Partizan je u veoma teškoj situaciji i to danas vidi svako ko iskreno voli ovaj klub. Postoji projekat iza kojeg stoji Ivan Golac i verujem da mu treba pružiti podršku. Reč je o čoveku koji je ostavio dubok trag kao igrač i trener Partizana. Posle svega što je uradio u fudbalu, prirodno je da želi da svoje iskustvo i znanje stavi u službu kluba. Siguran sam da može da pomogne da Partizan ponovo stane na zdrave noge. Danas su nam potrebni ljudi koji imaju znanje, autoritet i iskrenu želju da pomognu klubu, a Ivan Golac i ljudi okupljeni oko njega upravo to predstavljaju. I ja sam spreman da pomognem koliko god mogu, jer Partizan to zaslužuje.

1/8 Vidi galeriju Ivan Golac Foto: Starsport/Peđa Milosavljević, Starsport©

U utorak se pojavila i informacija da je Partizan opet suspendovan od strane FIFA, a sve zbog dugovanja iz 2024. godine prema agentu bivšeg fudbalera Frenka Kanutea.

- Kakav je to predsednik koji ne zna kakvi su mu rashodi i prihodi. Kad mora da ti neko kaže posle toliko godina koliko para duguješ. Ili laže ili ne želi da zna ništa od toga. Neozbiljno totalno. Istog tog dana, u klub je ušla i Uprava kriminalističke policije, koja je počela da “češlja” sve oko transfera Filipa Stevanovića u Mančester siti. Naš voljeni klub je postao poznatiji po FIFA suspenzijama zbog izgubljenih sporova i po "upadima" državnih organa nego po rezultatima na fudbalskom terenu. To je najveći uspeh sadašnje uprave kao i prethodne, da ih ne zaboravimo. Nisu abolirani samo zato što ih je smenila sadašnja uprava. I oni treba da odgovaraju možda i više od trenutnih.

Marković već dugo živi u Švajcarskoj, ali ističe da njegova želja da pomogne klubu nema veze sa funkcijama.

- Tu sam za Partizan u svakom trenutku. O tome ko će raditi koji posao odlučivaće ljudi koji budu vodili klub. Ne namećem se nikome i ne tražim nikakvu poziciju.Ja imam odličan istabilan posao u Švajcarsko. Ako mogu da pomognem svojim iskustvom, biću srećan da to uradim. Partizan mi je dao mnogo i osećam obavezu da mu vratim koliko mogu.

Posebno se osvrnuo na izjave predsednika Partizana Rasima Ljajića.

- Već nekoliko puta slušamo priču kako navodno nema ljudi koji žele da pomognu Partizanu, a kada se neko pojavi i ponudi svoje znanje i energiju, onda se koriste izrazi poput toga da Partizan nije biro za zapošljavanje socijalnih slučajeva. Rasim Ljajić je čovek koji nema ni jedan dan radnog staža van državnih funkcija i ceo život živi na račun poreskih obveznika. Ako je ta poruka upućena bivšim igračima, onda je to veoma ružno i neprimereno. Bivši igrači su stvarali istoriju ovog kluba. Neko je odigrao jednu utakmicu, neko 101, ali svi su dali deo sebe Partizanu. Zato zaslužuju poštovanje.

On smatra da se takvim izjavama pokazuje nepoštovanje prema ljudima koji su stvarali ime kluba.

- Partizan mora da bude otvoren za svoje bivše igrače. Oni treba da osećaju da je to njihova kuća i njihova porodica. Ne možete govoriti o Partizanovoj tradiciji, a istovremeno omalovažavati ljude koji su tu tradiciju stvarali. To nije odnos kakav predsednik Partizana treba da ima.

Marković smatra da je vreme za ozbiljne promene.

- Mislim da ljudi koji vole Partizan treba da podrže ovu ideju i projekat koji predvodi Ivan Golac. Potrebna nam je nova energija, novi ljudi i nova vizija. Ljudi sa ozbiljnim iskustvom. Kada danas čujem priče o socijalnim slučajevima, ne mogu da se ne zapitam gde je Partizan doveden. Klub je sportski, institucionalno i finansijski u mnogo težoj situaciji nego što bi smeo da bude. Zato su promene neophodne. Ne zbog pojedinaca, već zbog Partizana. Ova uprava je, kada je dolazila, obećavala borbu za prvo mesto i stabilizaciju kluba. Nažalost, danas vidimo potpuno drugačiju sliku. Klub se nalazi u najtežoj rezultatskoj situaciji u svojoj istoriji. Borimo se za opstanak i zadovoljni smo kada pobedimo poslednjeplasiranu ekipu na tabeli. To pokazuje koliko su nam kriterijumi srozani. Jedino pravo merilo rada u sportu jesu rezultati. A ova uprava ima najgore rezultate u istoriji FK Partizan. Zbog toga smatram da bi kompletna uprava trebalo odmah da podnese ostavke.