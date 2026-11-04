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Vest Hem je dobio novog šefa stručnog štaba!

Londonski klub zvanično je imenovao Skota Parkera za trenera, a od nekadašnjeg fudbalera "Čekićara" očekuje se da ekspresno izvuče ekipu iz Čempionšipa i vrati je tamo gde smatra da pripada – u Premijer ligu!

Parker je potpisao ugovor na dve i po godine i na klupi će naslediti Nuna Espirita Santa, koji je platio ceh lošim rezultatima. Uprava Vest Hema odlučila se za čoveka koji odlično poznaje engleski fudbal, ali i tešku borbu za plasman u elitni rang.

A zašto baš on? Parker iza sebe ima impresivan učinak u Čempionšipu - čak tri puta je uspeo da izbori plasman u Premijer ligu! To mu je pošlo za rukom sa Fulamom, Bornmutom i Barnlijem, pa u London stiže sa reputacijom stručnjaka koji zna kako se osvaja promocija.

Vraća se u klub koji mu mnogo znači

Novi trener nije krio emocije zbog povratka u Vest Hem, čiji je dres nosio od 2007. do 2011. godine. Za londonski klub odigrao je 129 utakmica i postigao 12 golova, a sada ga čeka mnogo zahtevnija uloga - da kao trener vrati „Čekićare“ u društvo najboljih.

"Veoma sam ponosan što preuzimam ovu ulogu i vraćam se u klub koji toliko znači meni i mojoj porodici. Počastvovan sam što imam priliku da predvodim Vest Hem i pokušam da ga vratim u Premijer ligu", poručio je Parker.

Nobl će mu biti desna ruka, debi već u sredu!

Vest Hem trenutno zauzima osmo mesto na tabeli Čempionšipa, sa šest bodova manje od lidera Midlzbroa. Jasno je da novog trenera čeka ozbiljan posao, jer klub želi da se što pre vrati u elitni rang engleskog fudbala.

Parker neće biti sam u tom zadatku. U stručnom radu pomagaće mu Mark Nobl, njegov nekadašnji saigrač, koji danas obavlja funkciju sportskog direktora kluba.

Vremena za privikavanje gotovo da nema - Parker bi trebalo da debituje već u sredu, kada Vest Hem gostuje Kardifu. Navijači se nadaju da je klub konačno pronašao čoveka koji će pokrenuti ekipu i započeti pohod na Premijer ligu.