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FK Crvena zvezda izdao je važno saopštenje za navijače, pred utakmicu protiv Intera Eskalades, u četvrtak od 18.45 časova na stadionu "Rajko Mitić".

Crveno-beli igraju sutra utakmicu trećeg kola Lige konferencije, a protivnik je prvak Andore.

Fudbaleri Crvene zvezde slave gol protiv Kopenhagena Foto: Pedja Milosavljevic/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Iz kluba obaveštavaju navijače zbog čega je važno da navijači obrate pažnju na instrukcije kluba i postupe u skladu sa njima.

- Svaka osoba, bez obzira na godine, mora imati kartu za utakmicu između Crvene zvezde i Inter Eskaldesa.

- Nije dozvoljeno da dve osobe prilikom ulaska na stadion zajedno prolaze kroz "češalj". Ukoliko dođe do povrede na taj način, FK Crvena zvezda neće snositi odgovornost.

- Molimo vas da navijate fer i sportski i da ne ubacujete nikakve predmete na teren.

- Kapije stadiona "Rajko Mitić" će biti otvorene u četvrtak, 5. novembra od 16 časova i 45 minuta.

- Klub poziva navijače da što ranije dođu na utakmicu, kako bi izbegli nepotrebne gužve i zadržavanje na ulaznim kapijama.

1/13 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - Kopenhagen Foto: Kurir Sport

- Svi posetioci utakmice moraju postupati po zahtevima redarske službe.

- Molimo vas da na stadion ne donosite predmete koji su po Zakonu zabranjeni za unošenje na stadion.

- Licima pod uticajem alkohola i drugih opojnih sredstava neće biti dozvoljen ulaz na stadion.

- Molimo vas da ne uskačete na teren pre, za vreme i po završetku utakmice.

- Prilazi, ulazi i tribine će se snimati pre, za vreme i po završetku utakmice.

- Svi posetioci utakmice moraju kod sebe imati identifikacioni dokument. Meču ne mogu prisustvovati lica mlađa od 16 godina koja nisu u pratnji roditelja ili staratelja.