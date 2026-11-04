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Smrt fudbalera Tenerifa Hesusa de Migela na terenu posle sudara sa protivničim golmanom Hesusom Ovonom potresla je celu planetu.

Ono što je još strašnije u seloj priči, jeste da je porodica nesrećnog fudbalera TenerifaHesusa de Migela bila na toj utakmici.

Hesus de Migel Foto: Cordon Press / Sipa USA / Profimedia

Migelova supruga Marija i 16-mesečna ćerkica Karla sedele su u loži za žene fudbalera i gledale utakmicu. Obe su bile svedoci užasne tragedije nakon što je golman Ovono kolenom oborio De Migela.

Supruga Marija posle svega je napisala poruku, koja tera suze na oči.

"Stalno želim da mi neko kaže da to nije istina. Želim da otvorim oči i otkrijem da je sve to bila samo strašna noćna mora. Isuse, imali smo toliko toga čemu smo se radovali. Davali smo obećanja, planirali budućnost i zamišljali da ćemo ostariti zajedno. Nikada nisam mislila da ću morati da se suočim sa životom bez tebe.

Naša mala Karla je nedavno napunila godinu dana. Previše je mala da bi razumela zašto se tata neće vratiti kući. Trebalo je da ima godine tvojih zagrljaja, tvoj smeh, tvoje vođstvo i tvoju bezuslovnu ljubav. Trebalo je da je gledaš kako raste, slaviš njene uspehe i budeš tu za svako poglavlje njenog života.

Hesus de Migel Alameda sa porodicom Foto: Printskrin

Bio si više od samo mog muža. Bio si dečak u koga sam se zaljubila, čovek sa kojim sam odrasla i čovek sa kojim sam mislila da ću provesti večnost. Izgubiti te je kao izgubiti deo sebe. Imali smo isplaniranu budućnost, uspomene koje su čekale da budu stvorene i bezbroj trenutaka koje smo trebali da podelimo. Sada sam ostala da se držim snova koji se nikada neće ostvariti.

Ne znam kako da objasnim tvoje odsustvo našoj ćerki ili kako da pronađem snagu kada se moj svet sruši. Ali učiniću sve što mogu da je odgajim sa ljubavlju o kojoj smo oboje sanjali. Kad bih samo mogla još jednom da razgovaram sa tobom, još jednom da te zagrlim, da imam još jednu priliku da ti kažem koliko mi značiš.

Obećao si mi ceo život, Isuse. Nikada nisam zamišljala da će se naša priča tako brzo završiti. Molim te, ako je ovo noćna mora, dozvoli mi da se probudim."

Fudbaler Tenerifa Hesus de Migel preminuo je posle srčanog udara u bolnici, u 30. godini, nakon što ga je u prsa kolenom udario golman ekipe Andora Hesus Ovono. U karijeri odigrao je 149 utakmica i dao 48 golova.