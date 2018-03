HOROR: Bivši reprezentativac Argentine davio ženu, sekao joj vene, pa je pred decom bacio sa terase!

Gonzales je dobio zabranu prilaska supruzi na manje od 500 metara, kao i zabranu posete i viđanja dece narednih 90 dana.

Njegova supruga, Andrea da Silva Markes Gonzales tvrdi da je Lučo posle žestoke svađe pokušao da je ubije.

"Pokušao je da mi prereže vene. Davio me, zgrabio me i držao me da visim sa balkona i zvao decu da to gledaju, a onda me bacio na zemlju u dvorište. Vikao je da će me ubiti, tvrdi supruga 36-godišnjeg fudbalera.

Ona dodaje da je Lučo uzeo sve svoje stvari, novac, nakit blokirao joj kartice...

Lučo Gonzales je za nacionalni tim Argentine odigrao 46 utakmica.

