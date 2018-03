POTPREDSEDNIK PARTIZANA VLADIMIR VULETIĆ OTKRIO: Očekujem napad na mene u narednim danima

Vuletić je u razgovoru za sajt volimpartizan otkrio detalje.

- Biće to pokušaj objavljivanja navodnog privatnog transkripta u kojem se dovodim u vezu sa izvesnim nečasnim radnjama. Ovo nije prvi put da prolazim kroz ovakav medijski linč, međutim, prvi je put da se nastoji na najdirektniji način omalovažiti moja ličnost i funkcija koju obavljam u FK Partizan. Nakon pokušaja da se fotomontažom prikažem kao neko ko "priželjkuje krvoproliće" ovaj medij, po nalogu, priprema nedostojan akt u nameri da budem sprečen da u javnim istupima u kojima upozoravam na devijantne i nelegalne radnje u srpskom fudbalu a sve pred nastavak takmičenja. Inspiratori ovih budućih napada mogu da čine sve što nameravaju, da pokušavaju da me ucene, ali čovek vredi samo onoliko koliko je slobodan. Neće proći i ja ću, dok me funkcija koju obavljam obavezuje, braniti svoj i integritet kluba koji predstavljam. Protiv ovakvih pojava,najava i gestova, boriću se legalnim pravosudnim putem. Kako to Njegoš reče: "Tvrd je orah voćka čudnovata, ne slomi ga al’ zube polomi", rekao je Vladimir Vuletić.

