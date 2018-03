BRUTALNO ME JE TUKAO I PRISILJAVAO NA SEKS DOK SAM BILA TRUDNA: Šokantna ispovest devojke poznatog fudbalera!

Prema njenim rečima, fudbaler ju je brutalno tukao i prisiljavao na seks, čak i u vremenu kada je bila trudna.

''Kontaktirala sam medije kako bih sprečila da nekog ne ubije u budućnosti. Možda jednom progovorim i na sudu, ali trenutno sam u strahu za svoj život i sinov jer on je opasan čovek,'' započela je ispovest Mirijam pa prepričala sve od početka:

Upoznala sam ga kada je dolazio u Afriku da igra za reprezentaciju. Pre četiri meseca mi je ponudio da dođem kod njega u Francusku. Pobrinuo se za papirologiju i stigla sam u grad gde je on došao samo što je potpisao novi ugovor. Bio je jako ljubazan kada sam ga upoznala , ali kada smo počeli da živimo zajedno, videla sam da nije mentalno stabilan i da je nasilan. Nisam mogla da verujem da je zaista on. Bio je ljubomoran, eksplodirao bi zbog sitnica i stzalno je tražio izgovore da me udari. To nisu bili blagi uradi. Udarao me je u trbuh, lice, svugde. Kako mi nije dopuštao da radim, finansijski sam zavisili od njega i nisam smela da pobegnem.''

''Od kada je počeo da zarađuje, postao je arogantan i ohol, nikoga nije poštovao. Mene je počeo fizički da zlostavlja po nekoliko puta u mesecu. Ono što je najgore bilo je i seksualnog zlostavljanja. Nakon što bi me pretukao, došao bi do mene i tražio bi seks. Opirala sam se, ali nije vredelo.''

Zatim je dodala i ono najgore:

''Tukao me je i dok sam bila trudna, tvrdio je da dete nije njegovo, a odbijao je DNK test. Na kraju me je u osmom mesecu trudnoće izbacio iz kuće na ulicu. Srećom, snašla sam se i danas živim sa sinom daleko od tog nasilnika, a ja se nadam da nikome nikada neće napraviti sličan problem,'' zaključila je Mirijam.

''L'Ekip'' nije otkrio identitet fudbalera, ali se nadamo da ljudi koji su radili ovaj intervju ulažu sve svoje napore da ova devojka progovori na sudu.

