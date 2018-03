ĆIRO PRONOVO BRILJIRA! ŽESTOKO OPLEO PO HRVATIMA: Ćorluka svira k....! Njima treba psiholog a ne trener!

Hrvatska je odigrala dve prijateljske utakmice u Americi. U prvom meču neprijatno su iznenadili svoje navijače, pošto su neočekivano doživeli ubedljiv poraz od Perua (2:0), iako su nastupili u jakom sastavu. Čak šest standardnih prvotimaca je nakon tog meča napustilo reprezentaciju i vratilo se u klubove. Hrvati su u drugom meču u podmlađenom sastavu savladali Meksiko 1:0 golom Rakitića sa bele tačke.

"Činjenica je da nam je mentalitet takav da ne pridajemo značaj nečemu ako nema veliku važnost. Kada se ne radi o važnoj utakmici, nemaju učinak kao inače", rekao je Blažević, koga nije iznenadio poraz od Perua.

Legendarni stručnjak ne krije da ga je obradovala poveda protiv Meksika.

"Očekivao sam to jer čim dođe do poraza, je..mo majku svima. Bio sam siguran da ćemo i ovako hendikepirani pobediti Meksiko, jer uvek tako reagujemo. Protiv Perua nisu igrali Mandžukić, Perišić, Kalinić, pa normalno da smo to izgubili. To je fenomen, problem za psihologa, a ne za nas trenere", rekao je Blažević.

Ćiru je iznervirala reakcija Vedrana Ćorluke koji je javno kritikovao fudbalere koji su se vratili u Evropu pre meča sa Meksikom.

"Ćorluka svira ku..u, bolje bi mu bilo da se koncentriše na povratak u takmičarsku formu jer nam je izuzetno važan, a u katastrofalnoj je formi. Skrivio je prvi gol, igra sporo, a nije spor, nego samo nije u formi", rekao je Blažević.

Iskusnom stručnjaku nije zasmetalo što je selektor Zlatko Dalić pustio igrače.

"Tako je on odlučio, a sad smo ispali neravedni prema ovim meksičkim pi...cama koje su se bunile zbog toga. Evo vam ku...! Pobedili smo vas i bez njih".

Hrvatska će igrati u grupnoj fazi Svetskog prvenstva u Rusiji protiv Argentine, Nigerije i Islanda.

