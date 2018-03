BRĐANI DOČEKUJU SPARTAK Šarac: Očekuje nas neizvesna utakmica, igraju kvalitetan fudbal

"Mi smo u ovom meču malo hendikepirani, pošto nam ne igraju dva bitna igrača u napadu. To su (Petar) Bojić i (Ognjen) Mudrinski. Ipak, tu su (Ismael) Fofana i mladi (Slobodan) Tedić. Siguran sam da će svi igrači koji dobiju priliku dati sve od sebe kako bi ostvarili pozitivan rezultat", rekao je Šarac.

Fudbaleri Čukaričkog će u nedelju na svom stadionu dočekati Spartak iz Subotice u 29. kolu Super lige Srbije.

"Spartak je tokom sezone pokazao da igra dobar i kvalitetan fudbal. Kako na strani, tako i kod kuće. U poslednja dva meča zabeležili su dve pobede. Najpre su u gostima slavili protiv dobre ekipe Radničkog iz Niša, da bi zatim u Subotici pobedili Rad", rekao je Šarac i dodao:

"To je samo pokazatelj da nas u nedelju očekuje jedna teška i neizvesna utakmica u kojoj nema favorita. I on, kao i mi, se bori za Evropu i nema sumnje da će pokušati da osvoji bodove na našem terenu. S druge strane, i mi te bodove želimo. Ali, da bi do njih došli, moramo u samu utakmicu da uđemo što bolje i kvalitetnije", dodao je on.

Utakmicom protiv Spartaka Čukarički počinje tešku seriju koja se nastavlja protiv Voždovca u poslednjem kolu regularnog dela, a zatim sledi podela bodova i plej-of.

"Svaka utakmica će praktično biti derbi. Pogotovo kada se bodovi podele. Veliki broj ekipa se bori za ta mesta koje vode u Evropu i biće tu velika gužva na tabeli. Mi smo se tokom ove reprezentativne pauze dobro pripremali za taj finiš, jer je naš cilj jasan. To su evropske kvalifikacije", zaključio je Šarac.

Utakmica između Čukaričkog i Spartaka igra se sutra od 17.00 na Banovom brdu.

