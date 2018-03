VLADAN MILOJEVIĆ: U ovoj zemlji kada idete đonom onda navodno pokazujete da ste neko i nešto!

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je da mu nije jasno zašto se uvek posle utakmica njegove ekipe komentariše suđenje, kao i da su, poučeni iskustvom iz prethodne sezone, crveno-beli svesni da će do kraja Super lige biti "svakojakih stvari".

"Pokušavam sve vreme otkad sam ovde da svojim primerom dam doprinos razvoju srpskog fudbala. Neke stvari sam pokušavao da ignorišem, da bih video dokle će to da ide, ali kad se stvari ponavljaju onda počnem da se pitam da li je sve to slučajno. Želim da kažem da ćemo mi kao ekipa dati sve od sebe da se ne dogode neke stvari koje su se dogaĐale prošle godine. Svaki put se komentariše suđenje kada mi igramo, iz ovog ili onog razloga", rekao je Milojević.

"Mislim da smo se pokazali kao primer - i ja kao trener i moji igrači, jer nikada nismo pre ili posle utakmice komentarisali sudije. Pred svaku našu utakmicu se neke stvari prejudiciraju i mislim da to nije dobro za naš fudbal. Mi sve to vidimo, ali daćemo sve od sebe da nas takve stvari ne pogađaju", dodao je on.

Milojević se posle konferencije obratio novinarima i prvi put pričao o suđenju i situaciji u srpskom fudbalu.

"Meni su zasmetale neke stvari koje su počele da izlaze na površinu. Kad god Zvezda igra, baca se neka sumnja. Voleo bih da sve to nema neku određenu pozadinu, ali iz iskustva prošlogodišnje sezone nismo imuni i znamo da će biti svakojakih stvari, a bićemo spremni da damo svoj odgovor. Neću sad u detalje ulaziti mislim da nam to ne treba, ali pustio sam nekoliko puta da sve prođe bez mog komentara. U ovoj zemlji kada idete đonom onda navodno pokazujete da ste neko i nešto. Ja ne želim tako, ali to ne znači da ne vidim dobro šta se dešava", rekao je Milojević.

On je ocenio da se "stalno nešto prejudicira" kada igra Zvezda, ali on "to ne želi da prihvati".

"Zamislite da se ja stalno oglašavam, a kao javna ličnost imam tu mogućnost? Da govorim ko se slikao u čijem dresu? Ne želim to da radim, i nije mi jasno zbog čega se to radi u Srbiji. Znam samo da ne verujem u slučajnosti, imam dovoljno godina i umem da prepoznam šta jeste, a šta nije slučajno. Ne bih voleo da dajemo doprinos tome", rekao je Milojević.

