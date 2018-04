LALATOVIĆ ZADOVOLJAN SISTEMOM SUPERLIGE: Srećan sam zbog plej-ofa, jer ne može mnogo da se namešta

"Biće jako teško u plej-ofu kada prepolovimo bodove. Spartaku ćemo, na primer, bežati samo dva boda. Sve su to kvalitetne ekipe i biće jako uzbudljivo. Čeka nas jedan pakao. Prezadovoljan sam sistemom takmičenja, iako mnogima smeta. Zašto sam prezadovoljan? Zato što ne može mnogo da se namešta. Pogledajte, svaka utakmica je neizvesna. Ja ne znam ko će da ostane u ligi ili ko će da ide u Evropu. Nema nameštanja kada svi imamo gotovo identičan broj bodova. Mogu da nameštaju samo oni koji nemaju obraza", preneo je klupski sajt reči Lalatovića.

Čukarički je pobedio Spartak sa 4:1 u 29. kolu Super lige, pretposlednjem pred plej-of srpskog prvenstva.

"Jedva čekam da počne plej-of. Ja za to živim jer volim da radim pod pritiskom. Volim da vodim utakmicu kada me vredjaju. Prosto ne znam kako da radim kada nije tako. Zbunim se. Jednostavno, volim kada me opletu i jedva čekam neku utakmicu gde će ceo stadion da me vredja", kazao je Lalatović.

On je naveo da se pribojavao utakmice sa Spartakom jer je to "jako dobra ekipa", a njegov tim je bio oslabljen.

"Ovo je bio derbi, a svaki derbi je neizvestan", dodao je.

Čukarički će u 30. kolu igrati u gostima protiv Voždovca.

Kurir sport/Beta

Foto: FK Čukarički

Kurir

Autor: Kurir