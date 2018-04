DE BRUJNE: Sa Murinjom sam razgovarao samo dva puta

Belgijski fudbaler je u Čelsi došao 2012. godine, ali ga je dve godine kasnije Morinjo prodao Volfsburgu nakon samo tri odigrane utakmice u Premijer ligi u sezoni 2013/14.

De Brujne je 2015. godine stigao u Siti, ove sezone pruža sjajne partije i upravo će protiv Morinjovog Mančester junajteda sutra imati priliku da obezbedi titulu u Premijer ligi.

On je u razgovoru za Bi-Bi-Si pred možda i odlučujuću utakmicu rekao da nije bio blizak s Morinjom.

"Ja stvarno nisam neko ko mnogo razgovara s trenerima. Ako trener želi da priča sa vama, on će to i uraditi. On je šef. Možete da budete u dobrim odnosima, ali uvek postoji distanca izmedju igrača i trenera. S Morinjom sam dva puta razgovarao. Jednom kada sam želeo da odem u Dortmund, dok mi je u drugom razgovoru rekao da je za mene bolje da odem", rekao je De Brujne. ;

Derbi izmedju Sitija i Junajteda igra se sutra od 18.30.

Kurir sport/Beta, foto: Reuter

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR SPORT: Bruka sa Stolicom, Bruka sa Mažićem i budalaština sa podelom bodova

Kurir

Autor: Kurir