MATIĆ OTKRIO GOVOR PORTUGALCA IZ SVLAČIONICE: Murinjo nas je probudio: Ne budite klovnovi!

Kakav ludački meč na Etihadu u subotu! Nemanja Matić, Žoze Murinjo i ostali „đavoli“ pokvarili su žurku Pepu Gvardiolu i gradskom rivalu.



Mančester junajted herojski je došao do preokreta protiv Sitija 3:2 (0:2), „građani“ će najverovatnije osvojiti šampionsku titulu u Premijer ligi, ali sa određenom dozom gorčine jer su pretrpeli neverovatan poraz, i to baš od ljutog protivnika. Proslava će morati da sačeka neki drugi termin.

Portugalac u svom stilu MURINJO: NISAM HTEO DA IM KVARIM SLAVLJE

Pitanje je da li se i Žoze Murinjo u poluvremenu nadao baš takvom ishodu derbija. U svakom slučaju, imao je razloga za likovanje. - Zaslužujemo malo više poštovanja. Mislim da smo malo bolji od onog što ljudi misle, igrači su malo bolji nego što ljudi misle i ja sam malo bolji nego što ljudi misle. Moj cilj je bio da osvojimo bodove, ne da pokvarim slavlje - rekao je Murinjo.

Junajted je u prvom poluvremenu bio potpuno nadigran, žargonski rečeno rasturen, ali su Murinjove reči u svlačionici pokrenule crvenu mašineriju.

- Nemojte da budete klovnovi, da gledate kako uzimaju titulu dok vi stojite - rekao je Portugalac i u nastavku je na teren izašao drugi Junajted.

- Presrećni smo zbog pobede jer se borimo za mesto u Ligi šampiona. Posebno na ovom stadionu protiv tako jakog rivala. Posle njihovog prvog gola imali smo dosta problema i bilo nam je teško na poluvremenu. Ipak, smogli smo snage i napravili veliki preokret koji se retko dešava kada igrate protiv ovakve ekipe - rekao je za Sport klub zvezda Mančester junajteda Nemanja Matić, koji je objasnio kako ih je Murinjo savetovao:

- Nije držao dug sastanak, rekao nam je da nije video problem u našoj igri do primljenog gola. Sugerisao je gde možemo da ih napadnemo i videli ste, izašli smo na teren kao druga ekipa.



Svestan je Matić da rezultat na Etihadu ne može mnogo da promeni stanje u vrhu tabele.

- Siti je praktično šampion. Ostalo je da to samo potvrde, jer bilo bi čudo da se to ne dogodi. Nama preostaje da sačuvamo drugo mesto jer ni to nije lako u konkurenciji jakih klubova. Nadam se da ćemo sa tri boda protiv VBA obezbediti učešće u Ligi šampiona - zaključio je srpski as.

