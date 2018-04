MESI ZARAĐUJE I OD SEKSA Orgije kod Argentinca: Hiljade lezbijki i biseksualaca iznajmljuje Leov hotel za najskuplju zabavu na svetu

Tick tock tick tock .....yes the count down is officially on for our opening weekend!



Email bookings@hotelesvive.com to join us and our friends at @MavMusicUK in #Ibiza from the 29th of March, 2018.#Ibiza #Ibiza2018 #OpeningWeekend #OpeningParty #Ibiza2018 pic.twitter.com/0jOvpYsT4d