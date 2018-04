AVRAMOVIĆ SPAJA RONALDA I MESIJA: Srbin na korak od velikog projekta FIFA

Direktor marketinga SD Crvena zvezda Zoran Avramović poslao je interesantan projekat u sedište FIFA, s velikom mogućnošću da postane deo velikog projekta svetske fudbalske organizacije na predstojećem Mundijalu u Rusiji.



Projekat nosi poruku „Dajte šansu fudbalu“, a ideja tvorca Zorana Avramovića je da 32 kapitena reprezentacija na Svetskom prvenstvu pošalju putem video-poruka preko svojih profila na društvenim mrežama jasnu poruku svim ljudima na planeti da je fudbal sport koji ujedinjuje ljude.

- Projekat koji sam poslao u FIFA nazvao sam „Kampanja socijalnog marketinga popularizacije društvene dimenzije fudbala, afirmacije univerzalne vrednosti fudbala i razumevanja i poštovanja“. Svedoci smo šta se sve dešava poslednjih nedelja oko Svetskog prvenstva i da se vodi loša kampanja. Ideja je da, pod pokroviteljstvom FIFA, 32 kapitena reprezentacija koje će igrati na Mundijalu u Rusiji pošalju poruku svetu uz slogan „Dajte šansu fudbalu“ - rekao je za Kurir Zoran Avramović Avramović i dodao:

- Bila bi to velika stvar. Evo, primera. Kristijana Ronalda preko društvenih mreža prati 132 miliona ljudi, Mesija 89, Serhija Ramosa 23,5, Radamela Falkaoa 13, Levandovskog 9,3, Azara 9... To su ozbiljne brojke i kad svako od njih svojim pratiocima, mladim ljudima, kaže „Dajte šansu fudbalu“, to mora da ima odjeka.



Zoran Avramović smatra da su kapiteni ti koji bi trebalo da alarmiraju mase.

- Kapiteni su ozbiljni i odgovorni ljudi. Mi smo savremenici Kristijana Ronalda i Mesija, a to je velika sreća. Sada je pravi trenutak da fudbal velikoj politici kaže ostavite nas na miru - zaključio je Zoran Avramović.



Poruka političarima FUDBAL JE NEVIN

Zoran Avramović veruje da će FIFA odreagovati na njegovu inicijativu. - U Rusiji treba da se širi prijateljstvo među ljudima cele planete. Nijedno od četiri održana svetska prvenstva unazad nisu učinili zemlju domaćina bogatijom u finansijskom smislu, ali jesu u nekim drugim vrednostima. Fudbal je nevin, nema od čega da se brani, veći je od svega, pruža divne slike i čitav svet treba da bude usrećen - jasan je Avramović.

