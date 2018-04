REAL PROTIV BAJERNA U POLUFINALU LŠ: Treba nam dobar rezultat u Minhenu!

Aktuelni šampion Evrope Real Madrid igra 25. aprila u Minhenu protiv Bajerna, prvu polufinalnu utakmicu Lige šampiona. Revanš je na programu 1. maja.

"Potreban nam je dobar rezultat u Minehnu, a onda igramo na Bernabeu. U ovoj fazi takmičenja morate da se mučite kako biste došli do finala. Mi zaista želimo tamo da budemo. Do sada nam je bilo teško, igrali smo protiv Pari Sen Žermena, Juventusa, a sada protiv Bajerna", rekao je Butragenjo.

Real je osmi put uzastopno u polufinalu najelitnijeg evropskog takmičenja.

"Teško je stići do ove faze, a najteže tek dolazi. Nadam se da ponovo možemo do trofeja. Bajern je sjajan tim i moramo u obe utakmice da prikažemo najbolje", dodao je bivši fudbaler Reala.

Trener Bajerna Jup Hajnkes rekao je da je duel sa Realom "gigantski", na pozitivan način.

"Imam lepe uspomene na sezonu u kojoj smo osvojili sva tri trofeja. Igali smo protiv Juventusa i Barselone u prvim utakmicama, nadam se da je to dobar znak. Ovo je sjajan duel", naveo je on.

Hajnkes je sa Realom 1998. godine osvojio Ligu šampiona, a sa Bajernom mu je to uspelo 15 godina kasnije.

Bajern i Real su do sada 24 puta igrali u evropskim takmičenjima, obe ekipe su ostvarile po 11 pobeda uz dva remija. Prošle sezone igrali su u četvrtfinalu Lige šampiona.

Sportski direktor Bajerna Hasan Salihamidžić rekao je da je njegova ekipa dobila vrhunskog protivnika.

"Igrali smo prošle godine, a ovoga puta želimo da budemo bolji. Ako želiš da se plasiraš u finle, moraš da pobediš najbolje. Optimista sam", naveo je on.

U drugom polufinalu, 24. aprila Liverpul će na Enfildu dočekati Romu. Revanš je 2. maja u Rimu.

"Čini se da je ovo savršena prilika za nas, ali biće teško pošto Liverpul ima jaku ekipu. Moramo da mislimo samo o sebi i da uradimo sve ono što smo pokazali protiv Barselone", rekao je sportski direktor rome Monći. Protiv Rome će igrati i njen bivši napadač Mohamed Salah, koji je prošlog leta prešao na Enfild. On je u dve sezone u Romi odigrao 65 prvenstvenih utakmica i postigao 29 golova, a trenutno je najbolji igrač engleske ekipe, pošto je postigao 29 golova u Premijer ligi, a 39 u svim takmičenjima.

Trener Liverpula Jirgen Klop ocenio je da njegova ekipa ima šanse protiv Rome, ali da neće biti lako.

"Znao sam da moram da prokomentarišem žreb, ali nijednog trenutka nisam pomislio: 'Hvala bogu što nije Bajern, hvala bogu što nije Real, super što je Roma', ili obrnuto. To je žreb, veoma je uzbudljivo, dobro je to što smo i dalje u takmičenju. Koga god da smo dobili rekao bih da imamo šanse, pošto je to fudbal, dakle imamo šanse protiv Rome", naveo je on.

"Ali ako neko misli da je lak žreb, očigledno nije gledao Romu protiv Barselone. Roma je u revanšu bila izvanredna, trebalo je da pobedi sa 4:0 ili 5:0, bio sam impresioniran. To je posao, nemam problem sa tim i radujemo se prvoj utakmici", dodao je nemački trener.

kurir.rs / Beta

foto: AP

Kurir

Autor: Kurir