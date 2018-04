UHVATILA GA KAMERA: Fudbaler Čelsija optužen za nasilničko ponašanje

Sudija nije video incident koji se dogodio u subotu u prvom poluvremenu utakmice, ali je "uhvaćen" kamerom, pa je Fudbalski savez Engleske danas optužio Alonso za nasilničko ponašanje.

On bi mogao da bude suspendovan sa tri utakmice.

Trener Sautemptona Mark Hjuz nije bio srećan što Alonso nije dobio crveni karton.

"Trebalo je da dobije crveni. Razočaran sam što sudije to nisu videle. Svi su bili u radijusu od 10 do 15 metara, jedan od njih je to trebalo da vidi", rekao je Hjuz.

Čelsi je u toj utakmici pobedio sa 3:2, a Alonso je bio asistent kod prvog gola.

Fudbaleri Čelsija u narednoj utakmici Premijer lige gostuju Barnliju, a zatim će ponovo igrati protiv Sautemptona u polufinalu FA kupa.

(Beta, Foto: Reuters)

Kurir

Autor: Kurir