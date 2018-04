DANILO PANTIĆ: Verujem u prolaz Partizana u finale Kupa

"Primili smo previše golova, a to ne sme da nam se dešava. Nismo uspeli da ostvarimo pozitivan rezultat, iako smo se vraćali u meč dva puta, ali jednostavno nismo mogli da damo toliko golova koliko smo primili. ;U revanšu dva gola da damo, a da ne primimo nijedan, zašto da ne? Igramo kući, verujem u prolaz u finale, a do tada igramo ponovo za vikend to je prilika da im vratimo za gorak poraz", rekao je Pantić.

Partizan je izgubio juče na gostovanju od Čukaričkog sa 2:4, u prvoj polufinalnoj utakmici Kupa u kome brani trofej. Trener crno-belih Miroslav Djukić izjavio je posle utakmice da je njegova ekipa igrala katastrofalno u odbrani i da je to razlog poraza.

Revanš utakmica na programu je 9. maja u Humskoj, a Partizan i Čukarički će u nedelju 22. aprila ponovo igrati, ali u prvenstvu Srbije, a domaćini će biti crno-beli.

Pantić je juče na Banovom brdu postigao lep gol, a zaslužan je i za prvi gol Partizana, kada je centrirao iz kornera nakon čega je Sava Radić postigao autogol.

"Trenutak inspiracije je učinio svoje, a nadam se da će ih biti još koliko u sledećem meču. Drago mi je da igramo sve bolje i presrećan sam jer se naporni rad isplaćuje, što me motiviše da dajem više i treniram bolje", naveo je Pantić.

Prvi golman Partizana Vladimir Stojković juče nije mogao da brani zbog bolova u ledjima, a zamenio ga je Marko Jovičić.

"Stojke nam znači, ali nijedan gol ne ide na dušu Marka Jovičića, on je odlično obavio svoj deo posla", ocenio je Pantić.

kurir.rs / Beta

foto: Dado Đilas

Kurir

Autor: Kurir