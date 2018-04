FIFA ZAVRŠILA ISTRAGU: Nije bilo rasizma u finalu U17 Mundijala

FIFA je završila istragu i odbacila optužbu da je španski fudbaler na rasnoj osnovi vređao engleskog igrača u finalu Mundijala za reprezentacije do 17 godina.

Svetska fudbalska federacija je navela da je njena disciplinska komisija odbacila optužbu zbog "nedostatka dokaza koji bi mogli da potkrepe tvrdnje engleskog fudbalera".

Nije navedeno o kom igraču je reč.



To je treći put u poslednje vreme da su bez ikakvog postupka završeni slučajevi navodnog vređanja tamnoputih igrača na rasnoj osnovi.



Evropska fudbalska unija (UEFA) je u martu zatvorila dve istrage zbog nedostatka dokaza. Fudbaler Borusije Dortmund Miši Batšuaji tvrdio je da je pretrpeo uvrede na rasnoj osnovi u utakmici protiv Atalante, a mladi fudbaler Liverpula Rajan Bruster rekao je da mu se to dogodilo u utakmici protiv Spartaka iz Moskve.



Bruster je prošle godine igrao za Englesku protiv Španije u finalu Svetskog prvenstva za igrače do 17 godina u Indiji. Engleska je tada pobedila sa 5:2.

Kurir sport

Foto: FIFA.com

Kurir

Autor: Kurir