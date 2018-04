ZVEZDA GOSTUJE U NIŠU Milojević: Nema opuštanja do kraja prvenstva

"Sve ekipe u plej-ofu zaslužuju poštovanje. Niš ima dobre navijače koji bodre svoj klub i nikada nije jednostavno igrati tamo. Radnički pokazuje iz nedelje u nedelju kontinuitet, to je ekipa koja se bori za Evropu. U ovom sistemu takmičenja, sve ekipe imaju šanse jer bodovna razlika nije velika, u opticaju je još 18 bodova. Daćemo sve od sebe da odigramo najbolje moguće", rekao je Milojević.

Fudbaleri Zvezde sutra gostuju Radničkom u Nišu u drugom meču plej-ofa Super lige Srbije.

Zvezda je prva na tabeli sa 42 boda, dok je Radnički treći sa 28.

"Nemam kadrovskih problema i to je ono što me raduje, jer ću moći da računam na sve igrače, osim na suspendovanog Donalda. Dobio je dve utakmice, ako su to pravila, onda u redu. Ne opravdavam taj gest, to je bilo potpuno nepotrebno, ali dobro. To je nešto na šta ne mogu da utičem", rekao je Milojević.

On je istakao da se još nije odlučio za startnih 11.

"Imam dileme, imam i veliki fond igrača, igrača koji apsolutno zaslužuju da igraju. Teško mi je kao treneru, s jedne strane, što nekoga moram da ostavim i van protokola, a sa druge strane sam srećan jer vidim da svi daju sve za dobrobit ekipe. Ko god da bude igrao, znam da će dati sve na terenu", rekao je Milojević.

"Kad i ako matematički osvojimo titulu, čak ni tada neću dozvoliti opuštanje. Dok god traje prvenstvo, dok budemo u trenažnom procesu i takmičarskom ciklusu, nema opuštanja. Mi imamo samo tri boda više od večitog rivala, rekao sam da smo mi u svojim glavama napravili mini-tabelu, i na kraju ćemo podvući crtu", istakao je trener Zvezde.

Milojević je naveo i da ne pridaje mnogo pažnje tenzijama u srpskom fudbalu koje se tiču suđenja.

"Nisam opterećen time. Dolazi kraj prvenstva i rastu tenzije, svi imaju neke svoje ciljeve. Ne samo u Srbiji, vidimo i po drugim zemljama. Ostalo je još šest utakmica, mnogo toga se odlučuje i nervoza je razumljiva", rekao je Milojević.

Utakmica u Nišu igra se sutra od 19.00.

