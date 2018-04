(VIDEO) ADŽIĆEVA MAJSTORIJA NIJE SLUČAJNOST: To je moja pozicija, vežbam ovo mesecima

Zvezdino krilo je unelo živost u ekipu koja je u drugom poluvremenu odigrala znatno bolje i efikasnije.

'' Znači nam ova pobeda, iz razloga što već u sledećem kolu možemo da obezbedimo titulu. U prvo poluvreme smo loše ušli, bilo je i teško vreme za igru, ali u nastavku smo pokazali zašto smo prvi na tabeli'', rekao je Adžić posle utakmice.

Pored još jednog gola iz slobodnog udarca, Adžić je zabeležio i asistenciju kod vodećeg gola.

''Bila je moja pozicija, vežbam to mesecima na treningu i odmah sam uzeo loptu. To je sedmi gol za mene, nije mala brojka s obzirom na to da nisam standardan. Nadam se se neću zaustaviti i da ću postići još neki gol do kraja''.

Sledeći Zvezdin protivnik je Napredak, stari „dužnik“.

''Nismo ove godine nijednom savladali Napredak, tako da moramo da im se revanširamo. Mislim da će biti dobra utakmica. Nećemo razmišljati o tituli, to jeste uvek u podsvesti, ali fokusiraćemo se samo na teren,'' rekao je Adžić.

