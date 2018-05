KLOPOV "MOZAK" NA KLUPI SRBIJE: Buvač uz Krstajića na Mundijalu?

"Mozak" Jirgena Klopa, srpski stručnjak Željko Buvač, mogao bi lako da završi na klupi reprezentacije Srbije za Svetsko prvenstvo u Rusiji, saznaje Kurir. Iako iz Fudbalskog saveza Srbije nisu želeli da komentarišu ovu informaciju, potencijalnom pojačanju "orlova" za Rusiju su predočena moguća zaduženja u štabu Mladena Krstajića i narednih se očekuje njegovo izjašnjenje.

Posao bi, međutim, mogli da pokvare pregovori sa novim klubom. Već je poznato da Buvača mnogi vide kao naslednika Arsena Vengera na klupi Arsenala, ali izvori kažu da je Banjulučanin trenutno bliži ideji da preuzme ekipu Ajntrahta iz Frankfurta, koju će po završetku sezone napustiti Niko Kovač zbog poziva minhenskog Bajerna. Oba kluba bi, međutim, verovatno bila protiv tog angažmana, jer bi se plan priprema, kao i prelazni rok, odvijao tokom njegovog boravka na SP u Rusiji.

Pitanje Davida Vagnera

Da li ima kvalitet za Arsenal

Trener Hadersfilda David Vagner, koji je radio sa Klopom i Buvačem u Dortmundu, nije siguran da će njegov nekadašnji saradnik preuzeti Arsenal.

- Buvač je čovek sa neverovatnim fudbalskim znanjem. On ima ogromno iskustvo u svojoj doskorašnjoj ulozi i bio je veoma uspešan, ali on je čovek koji ne voli da priča mnogo. Veliki fudbalski mozak, koji možda ima kvalitet, možda nema. Niko to još ne zna - zaključio je Vagner.