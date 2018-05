(FOTO) VAŠA PRILIKA DA UPOZNATE KAPITENA: Evo šta samo treba da uradite kako bi se uživo družili sa Sašom Ilićem

Kapiten Partizana Saša Ilić je neraskidiva karika crno-bele porodice!Pokażi svoju ljubav i poštovanje prema legendi kluba i postavi na svoj instagram profil video poruku po żelji ( izrecituj pesmu,snimi svoju sobu sa Sašinim posterima,snimi video poruku kapitenu..) uz #jedanjeilickapiten Saša će lično izabrati najbolji video ,a njegov autor će dobiti ne samo orginalni dres koji daruju FK Partizan i Nike sa potpisim Saše Ilića već i priliku da ga lično upozna . #jedanjeilickapiten Video postaviti najkasnije do 15.maja 2018.godine.

A post shared by FK Partizan (@partizanbelgrade) on May 5, 2018 at 12:14pm PDT