MILOJEVIĆ VEOMA ZADOVOLJAN IGROM PROTIV SPARTAKA: Trener Crvene zvezde objasnio zašto je Joveljić šutirao penal

Naveo je kako je zadovoljan nastupom mladog Dejana Joveljića i da će do kraja prvenstva pružiti šansu i ostalima.

"Odigrali smo dobru utakmicu, takmičarski. Danas je dobio šansu Joveljić, pokazao je da ima veliki potencijal, kao i Račić i Luka Ilić. Crvena zvezda ima jako dobar podmladak, probaću u naredne dve utakmice da razigravam i ostale igrače. Žao mi je što ne mogu da ih ubacim još više. Pokazali smo ozbiljnost u današnjoj utakmici, zasluženo smo pobedili", rekao je Milojević za televiziju Arenasport.

Fudbaleri Zvezde pobedili su Spartak sa 4:0, Joveljić je postigao dva gola, jedan iz penala, a strelci su bili još Nemanja Radonjić i El Fardu Ben.

Upitan da li je Joveljić planiran za penal, Milojević je odgovorio da je trebalo da šutira Ben.

"Bez obzira što je došao pre šest meseci, Ben je pokazao veličinu i ta njihova ljubav u svlačionici, želeli su Joveljiću da daju podstrek. Lepo je kad imate starije igrače koji mogu da prenesu mladjima šta znači profesionalizam. Nadam se da će jednog dana Joveljić, kada nesumnjivo postane veliki igrač, da će i on to uraditi jer je to njihova obaveza", naveo je Milojević.

Trener Spartaka Vladimir Gaćinović izveo je kombinovani sastav kako bi sačuvao ekipu za utakmicu protiv Radničkog u narednom kolu.

"Čestitam Zvezdi na tituli, igrali su sjajno u prvenstvu, u Evropi, sjajan stručni štab, sjajna ekipa. Došli smo prepolovljeni, u pojedinim momentima smo imali pomalo inicijativu ali oni su svaku našu grešku iskiristili i to je odlika velikih ekipa. Imali smo problema i sa kartonima i povredjenim igračima, a neke smo svesno odmarali jer nam je ta naredna utakmica protiv Radničkog jako bitna. Bili smo svesni situacije i epilog je jasan", naveo je Gaćinović.

On je pružio priliku nekolicini mladih igrača i rekao da je u tome sledio primer Zvezde.

"Mi sledimo naše prijatelje iz Crvene zvezde, osim što prave izvanredne rezulate oni promovišu i mlade fudbalere. Mi sledimo njihovu misiju, od njih ima mnogo da se nauči. Ima i kod nas vrlo talentovane dece, nadam se da će oni uskoro biti standardni članovi naše ekipe", naveo je Gaćinović.

