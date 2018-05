ŠMEKERSKA IZJAVA ZIDANA: Lakše je osvojiti Ligu šampiona nego titulu u Španiji!

Zidan je to izjavio neposredn pred "El klasiko" izmedju Reala i Barselone, koji se igra u nedelju od 20:45 na Kamp Nou.

"Najvažnije je da poštujemo ono što je Barselona uradila, osvojila šampionsku titulu. Primeru je najteže osvojiti, ali i najlepše", rekao je Zidan.

On je ponovio da njegovi igrači neće napraviti počasni špalir za igrače Barselone, pošto fudbaleri Barselone to nisu učiniliu decembru, kada su igrači Reala osvojili svetsko klupsko prvenstvo.



Barselona je prošle nedelje osvojila titulu, a ove sezone osvojila je "duplu krunu", pošto je trijumfovala i u Kupu kralja.



Barselona će pokušati da postane prva ekipa koja je sezonu završila bez poraza u španskom prvenstvu, po sadašnjem formatu takmičenja u Primeri. Do kraja šampionata ostala su četiri kola.



Real ima šansu da osvoji jedan trofej ove sezone, pošto će 26. maja u Kijevu igrati protiv Liverpula, u finalu Lige šampiona.

