BAJKA KOJA TRAJE: Trećeligaš Le Erbije doživljava novi svet u finalu protiv PSŽ-a!

Igrači tog trećeligaša se za utakmicu spremaju u bazi reprezentacije Francuske u Klerfontenu, poznatijoj kao "Zamak".

"Verujem da spavam u sobi Antoana Grizmana. San se ostvario, spremamo se za finale u idealnim uslovima. Sva istorija ovog zamka... Nismo mogli da se nadamo boljem mestu", rekao je kapiten ekipe Sebastijen Flošon.

Erbije, klub iz grada koji ima svega nešto više od 16.000, po igračkom kadru, budžetu, platama i glamuru ne može da se meri sa superbogatim Pari Sen Žermenom.

Klub sa zapada Francuske igra na stadionu od 5.000 mesta, a budžet mu je oko dva miliona evra. PSŽ je samo za Nejmara prošlog leta Barseloni platio 220 miliona.

Igrači Erbijea nisu bili na naslovnim stranama, a prosečno zaradjuju oko dve i po hiljada evra mesečno.

Njihov izazov u finalu deluje kao "nemoguća misija", naveli su brojni francuski i svetski mediji.

"Neki ljudi procenjuju naše šanse za pobedu na jedan odsto. To bi svakako bilo najveće iznenadjenje u poslednjih 20 godina", naveo je kapiten Erbijea Flošon.

Erbije je četvrti trećeligaš koji je došao do finala Kupa Francuske, posle Nima, Amijena i Kevilija. Na putu do finala pobedjeni su između ostalog drugoligaši Lens i Okser.

"Naše šanse su mršave, ali ćemo se potpuno opustiti. Biće važno da ne izadjemo na teren misleći da je već sve gotovo", naveo je Flošon.

Golman Matje Pišo će se suočiti sa jednim od najjačih napada na svetu. On je u dosadašnjih devet kup utakmica primio samo pet golova.

"Ono što smo do sada postigli je izvanredno. Neki vrhunski igrači to nikad nisu doživeli. Napadaće sa svih strana. Ako uspemo da ih dovedemo u sumnju, makar i na tren, ovo finale će biti uspešno", rekao je Pišo.

Veliku ulogu u finalu mogla bi da ima taktika trenera Erbijea Stefana Masale, koji je veliki ljubitelj italijanskog fudbala i Juventusa.

"Veoma sam ponosan što sam trener ovih momaka, momaka koji su u stanju da okrenu stvari", kazao je Masala.

Uprkos velikoj razlici izmedju dva kluba, trener Pari Sen Žermena Unai Emeri neće uzeti ništa "zdravo za gotovo".

"To je finale, to je trofej, to je Kup Francuske. Ako su stigli do finala, to su i zaslužili. Najbolji način da se pokaže poštovanje prema njima jeste igrati na pobedu", rekao je Emeri.

Finale Kupa Francuske igraće se u utorak od 21.05.

